Tỷ giá USD ngày 1-10: Giảm nhẹ

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.624 đồng/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.906 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.342 đồng/USD.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.770 – 26.150 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng chiều mua và giảm 10 đồng chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. BIDV niêm cũng yết tỷ giá tại mức 25.770 – 26.150 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua.

Trong khi đó HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.780 – 26.140 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.780 - 26.160 đồng/USD (mua vào - bán ra). TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.770 - 26.150 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Theo công ty nghiên cứu và tư vấn đầu tư độc lập BCA Research, USD có thể tiếp tục tăng giá trong ngắn hạn nhờ kinh tế Mỹ duy trì sức chống chịu, chênh lệch lãi suất thực nghiêng về USD và xu hướng mùa vụ thuận lợi. BCA nâng mục tiêu 3 tháng đối với USD Index lên 105 điểm.

BCA Research cho rằng, làn sóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy chu kỳ công nghiệp toàn cầu, trong đó Mỹ có vị thế thuận lợi để hưởng lợi. Các chỉ số PMI sơ bộ cũng cho thấy hoạt động sản xuất và dịch vụ của Mỹ đang ở mức cao nhất trong 5 năm.

Tổ chức này nhận định, chênh lệch lợi suất thực tiếp tục hỗ trợ USD khi lợi suất tại Mỹ tăng chủ yếu phản ánh lãi suất thực, trong khi ở nhiều nền kinh tế khác, mức tăng lợi suất chủ yếu đến từ kỳ vọng lạm phát. Tuy nhiên, BCA cảnh báo triển vọng dài hạn của USD vẫn chịu rủi ro từ bất ổn chính trị và thâm hụt ngân sách Mỹ.