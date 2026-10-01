Giá vàng thế giới giảm nhẹ, đâu là lực đỡ trong dài hạn?

Trước đó, giá vàng xóa sạch mức tăng trước đó và quay đầu giảm trong phiên thứ Tư, hướng tới một tháng đi xuống, khi giá năng lượng tăng lấn át tác động hỗ trợ từ dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến. Số liệu này đã làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ lập tức nâng lãi suất.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 4.152,86 USD/oz. Tính từ đầu tháng 9 đến thời điểm này, giá vàng giao ngay đã giảm 6,6%, trong khi giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên tăng 0,2% lên 4.186,70 USD/oz.

“Trong bối cảnh giá năng lượng tăng, trái phiếu đã xóa mức tăng và khiến các kim loại trở lại chịu áp lực. Đây là một phiên đáng thất vọng đối với vàng, ngay cả khi khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10 đã giảm đáng kể sau khi số liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi thấp hơn dự kiến”, nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cho biết.

Chỉ số PCE tăng 0,3% trong tháng 8, sau khi mức tăng của tháng 7 được điều chỉnh giảm xuống 0,1%, Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết hôm thứ Tư. Trong khi đó, PCE lõi tăng 3,0% trong tháng 8, sau khi mức tăng của tháng 7 được điều chỉnh giảm xuống 3,0%.

Sau số liệu trên, theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tài chính hiện đánh giá khoảng 39% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 10, giảm từ khoảng 45% trước khi dữ liệu PCE được công bố. Khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 hiện ở mức 90%.

Đồng USD giảm sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, nhưng vẫn hướng tới tăng trong tháng. Trong khi đó, Fed theo dõi các thước đo giá PCE để đánh giá tiến trình hướng tới mục tiêu lạm phát 2%. Sau khi nâng lãi suất lên phạm vi 3,75-4,00% trong tháng 9, Fed phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới.

Mặt bằng lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản sinh lợi suất.

Một lực cản khác đối với vàng đến từ thị trường năng lượng. Giá dầu tăng và hướng tới mức tăng mạnh trong tháng khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên rơi vào bế tắc. Tiến triển đình trệ trong việc giải quyết xung đột làm dấy lên lo ngại giá năng lượng sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài, qua đó có thể góp phần kéo dài áp lực lạm phát và dẫn tới chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Trong khi những yếu tố trên tiếp tục gây sức ép lên vàng trong ngắn hạn, Nitesh Shah, Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa và Kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, cho rằng thị trường có thể đang quá tập trung vào những lực cản trước mắt mà bỏ qua các động lực hỗ trợ kim loại quý trong trung và dài hạn.

Theo ông Shah, các ngân hàng trung ương có thể nâng lãi suất để kiềm chế nhu cầu, nhưng chính sách tiền tệ không thể giải quyết những cú sốc nguồn cung xuất phát từ căng thẳng địa chính trị, thị trường hàng hóa hay các yếu tố thời tiết.

Đáng chú ý hơn, sự gia tăng không bền vững của nợ chính phủ có thể trở thành một yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với vàng. Ông Shah cho rằng lợi suất trái phiếu cao gây bất lợi cho kim loại quý trong ngắn hạn, nhưng về trung hạn, áp lực từ nợ và những lo ngại về tính bền vững tài khóa có thể củng cố vai trò của vàng như một tài sản tiền tệ thay thế.

Bất chấp những lực cản hiện tại, Shah dự báo giá vàng sẽ duy trì trên 4.000 USD/oz trong thời gian còn lại của năm và có thể lên mức ngay dưới 5.000 USD/oz trong vòng 12 tháng tới, nếu lạm phát chậm lại kéo lợi suất trái phiếu xuống và khiến đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, nếu những lực cản từ thị trường trái phiếu kéo dài và các dự báo đồng thuận không trở thành hiện thực, giá vàng có thể chỉ dao động tương đối đi ngang.