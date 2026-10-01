Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo vay vốn của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và hai bên đồng cho vay là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và Joyo Bank, Ltd (Nhật Bản).

Giá trị khoản vay được công khai là 27 triệu USD. Đây là khoản vay dự án đầu tiên trong khuôn khổ hợp đồng khung tín dụng quy mô 150 triệu USD giữa VPBank và JBIC để tài trợ các dự án năng lượng sạch, dự án xanh tại Việt Nam.

VPBank huy động 27 triệu USD từ ngân hàng Nhật Bản cho dự án truyền tải điện 220 kV. Nguồn ảnh: VPB.

Theo thông báo của VPBank, nguồn vốn sẽ được VPBank cấp cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) để đầu tư phát triển đường dây truyền tải 220 kV.

Hợp đồng vay vốn này thể hiện vai trò cầu nối của VPBank giữa các định chế tài chính quốc tế và nhu cầu đầu tư hạ tầng trong nước.

Nguồn vốn 27 triệu USD từ VPBank được kỳ vọng sẽ hỗ trợ EVNNPT mở rộng, nâng cấp hệ thống truyền tải, tăng khả năng tích hợp năng lượng tái tạo, phù hợp với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đồng thời góp phần kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu hiện đại hóa hạ tầng điện Việt Nam.

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2026, dư nợ tín dụng xanh tại VPBank đạt 59.000 tỷ đồng, tăng trên 50% so với cuối năm 2025. Kết quả cho thấy quy mô nguồn vốn dành cho các lĩnh vực xanh tiếp tục được mở rộng, tạo nền tảng để ngân hàng tăng cường tài trợ các dự án năng lượng sạch và hạ tầng thiết yếu.