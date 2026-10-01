Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đứng thứ 4 cả nước

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn; thiên tai, mưa bão diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng, đời sống Nhân dân song kinh tế thành phố Bắc Ninh trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao.

Sản xuất công nghiệp vẫn là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Bắc Ninh. Ảnh: Dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Gia Bình.

Trong quý III, tăng trưởng GRDP của thành phố ước đạt 13,83%, lũy kế 9 tháng tốc độ tăng trưởng ước đạt 11,81% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 13,87%, khu vực dịch vụ tăng 8,88%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 0,8% do chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết không thuận lợi; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,35%.

Nhìn chung, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Trong đó công nghiệp chế biến chế tạo là động lực chính đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của ngành cũng như của toàn thành phố ước tăng 17,17% trong 9 tháng đầu năm.

Một số doanh nghiệp trong ngành có mức tăng trưởng cao trong 9 tháng như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Siflex doanh thu ước đạt 16,2 nghìn tỷ, tăng 34,8%; Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare ước đạt 95,3 nghìn tỷ tăng 30%; Công ty trách nhiệm hữu hạn Chính xác FuYu ước đạt 294,2 nghìn tỷ đồng, tăng 94%...

Ngoài công nghiệp, hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố cũng có nhiều bứt phá, nhất là trong quý III hàng loạt dự án lớn đi vào giai đoạn thi công nước rút để bảo đảm tiến độ. Trong quý này, tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng tạo đột biến lớn với mức tăng 24,14%. Lũy kế 9 tháng ngành xây dựng tăng trưởng 14,58% so với cùng kỳ.

Cùng đó, doanh thu các ngành thương mại dịch vụ tăng cao trong quý III song hành cùng tăng trưởng kinh tế và thu nhập của người dân.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra, từ nay đến cuối năm, Bắc Ninh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giải phóng mặt bằng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp mới vào đầu tư và tập trung cao giải ngân vốn đầu tư công.