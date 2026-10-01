Thanh tra phát hiện các tồn tại, hạn chế tại OCB Đà Nẵng

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 (NHNN) thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Đà Nẵng (OCB Đà Nẵng).

Ngân hàng OCB (nguồn ảnh minh họa: OCB).

Theo kết luận thanh tra, OCB Đà Nẵng còn tồn tại một số rủi ro, hạn chế, thiếu sót. Cụ thể, Chi nhánh thực hiện giảm lãi suất theo Thông báo 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026 của Thống đốc. Tuy nhiên việc hạ lãi suất chưa được thực hiện đầy đủ ở tất cả các kỳ hạn và chưa giảm tối thiểu 0,5% lãi suất tiền gửi đối với các giao dịch phát sinh mới so với mức lãi suất của kỳ báo cáo ngày 20/3/2026- 31/3/2026.

Hoạt động cho vay của OCB Đà Nẵng cũng bị cơ quan thanh tra chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, thẩm định chưa đầy đủ, chặt chẽ tổng nguồn vốn đầu tư dự án, vốn tự có tham gia dự án.

Đánh giá nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hiện tại mà chưa đánh giá đầy đủ các yếu tố để làm cơ sở cho mức tăng trưởng, xác định nguồn thu nhập dựa vào thông tin khách hàng cung cấp, chưa đối chiếu với các nguồn thông tin khác.

OCB Đà Nẵng thực hiện kiểm tra, giám sát trước và sau khi giải ngân chưa đầy đủ, chưa kiểm tra xác minh thông tin người bán hàng. Một số dự án chậm tiến độ thi công nhưng chi nhánh vẫn chưa đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Chưa đánh giá có yếu tố ảnh hưởng nguồn trả nợ của khách hàng.

Về hoạt động bảo lãnh, thông tin về cơ sở tính phí về mức phí và phương pháp tính phí chỉ được quy định tại văn bản nội bộ của OCB, chưa được thỏa thuận cụ thể trong Hợp đồng cấp bảo lãnh.

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 9 đã yêu cầu OCB và OCB Đà nẵng thực hiện 10 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế giúp ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài những tồn tại, hạn chế, kết luận thanh tra cũng nêu những kết quả mà OCB Đà Nẵng đã đạt được.

Theo đó, OCB Đà Nẵng đã có những đóng góp trong việc đáp ứng nhu cầu gửi tiền, vay tiền và các hoạt động dịch vụ ngân hàng khác cho tổ chức và cá nhân. Trong đó, chi nhánh đã thực hiện tương đối tốt sự chỉ đạo của Thống đốc về việc giảm lãi suất huy động, tích cực xử lý nợ xấu, duy trì tỷ lệ nợ xấu đảm bảo trong ngưỡng an toàn.

Bên cạnh đó, chi nhánh chấp hành các quy định về cho vay, phân loại tài sản có, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng rủi ro, mua bán ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài và thực hiện công tác phòng chống rửa tiền đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ.