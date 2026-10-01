Mở hướng làm giàu từ trồng rừng, chăn nuôi thuận tự nhiên

Gắn bó nhiều năm với sản xuất lâm nghiệp, ông Hoàng Văn Đường sở hữu quỹ đất lên tới 70 ha. Diện tích này được ông kiên trì tích lũy từ 14 năm trước - thời điểm ông vay vốn ngân hàng mua lại đất cùng cây rừng của những hộ dân có nhu cầu chuyển nhượng khi hạ tầng giao thông vùng này còn nhiều trở ngại.

Trên diện tích đó, ông Đường từng trải qua 2 chu kỳ trồng keo (mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 6 năm), trồng quế và bồ đề. Dù các loại cây lâm nghiệp truyền thống vẫn mang lại nguồn thu, nhưng chu kỳ khai thác dài cùng chi phí tái đầu tư liên tục sau mỗi lứa thu hoạch đã khiến ông trăn trở, thúc đẩy tìm kiếm giống cây trồng vừa phù hợp với thổ nhưỡng, vừa cho thu nhập thường xuyên.

Cách đây khoảng 3 năm, sau khi chủ động đến các mô hình trồng tre măng Bát độ trong xã để học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc và phương thức tiêu thụ, ông Đường đã quyết định bán một phần diện tích keo để chuyển sang trồng loại cây này.

Ông Hoàng Văn Đường chăm sóc tre Bát độ.

Từ những diện tích ban đầu, đến nay ông đã gây dựng được 33 ha tre Bát độ. Đất đai phì nhiêu, khí hậu mát mẻ nên cây sinh trưởng tốt, giai đoạn đầu không tốn chi phí phân bón. Đặc biệt, rễ tre bám sâu, có tác dụng chống xói mòn hiệu quả.

Dù diện tích tre Bát độ mới bước sang năm thứ ba và đang trong giai đoạn cho thu bói, nhưng ông Đường đã thu hoạch được khoảng 15 tấn măng, thu về 70 triệu đồng. Thông thường, mùa măng Bát độ rộ từ tháng 4 và kéo dài hơn 2 tháng. Khác với cây keo phải chờ 6 năm mới cho thu hoạch một lần, và khi ổn định sẽ cho thu hái măng đều đặn hằng năm, hứa hẹn sẽ có nguồn thu lớn hơn trong thời gian tới.

Cây tre măng Bát độ sinh trưởng, phát triển tốt trên diện tích đất lâm nghiệp của ông Hoàng Văn Đường.

Không chỉ đem lại giá trị kinh tế cho gia đình, mô hình trồng tre măng Bát độ của ông Đường còn giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Ông duy trì thuê thường xuyên 6 lao động người Mông để chăm sóc tre Bát độ, phát dọn thực bì và quản lý diện tích rừng trồng với mức công 300.000 - 350.000 đồng/người/ngày.

Cùng với trồng rừng, ông Hoàng Văn Đường tích cực phát triển không gian chăn nuôi theo hướng thuận tự nhiên. Khu trang trại chăn nuôi của ông nằm cách khu dân cư gần 3 km, được bao bọc bởi hệ thống đồi rừng tươi tốt và khe suối tự nhiên. Điều kiện địa hình biệt lập cùng không khí trong lành là môi trường lý tưởng để đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài.

Tận dụng không gian, ông nuôi thử nghiệm 18 con lợn - giống lợn đen mua từ Tuyên Quang có đặc điểm khi trưởng thành chỉ nặng khoảng 30 kg. Đặc biệt, ông Đường quản lý đàn lợn theo cách độc đáo. Ban ngày, đàn lợn được thả rông vào rừng tự kiếm ăn, chiều tối ông dùng mõ gỗ để gọi lợn trở về khu vực nuôi.

Ông Hoàng Văn Đường chỉ cần gõ mõ để gọi đàn lợn về.

Có diện tích đất rừng rộng và dòng suối tự nhiên nguồn nước chảy quanh năm, ông Đường còn phát triển chăn nuôi thả gia cầm, với gần 300 con gà giống địa phương và hơn 100 con vịt bầu Lâm Thượng.

Đàn gia cầm được chăn nuôi theo hướng thuận tự nhiên.

Để giảm chi phí, ông Đường sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương và trồng thêm chuối, sắn quanh đồi nhà làm thức ăn cho lợn gà. Ông Đường nghiền nhỏ ngô, thái chuối mỏng rồi trộn cùng men vi sinh ủ lên men trước khi cho lợn, gà ăn. Cách nuôi này vừa giúp giảm chi phí đầu vào, vừa đảm bảo chất lượng thịt thương phẩm.

Mô hình kinh tế từ trồng tre Bát độ lấy măng kết hợp chăn nuôi thuận tự nhiên ngày càng khẳng định hiệu quả, nên gia đình ông Đường dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, sản xuất trong thời gian tới.