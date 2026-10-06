Triển lãm IEAE HANOI 2026 dự kiến quy tụ hơn 300 doanh nghiệp điện tử

Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn

Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE HANOI 2026) sẽ diễn ra từ ngày 5 -7/11/2026 tại Sảnh 2-3, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, quy tụ các doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà mua hàng và khách tham quan chuyên ngành trong lĩnh vực điện tử, điện gia dụng và thiết bị thông minh.

Trong bối cảnh thị trường điện tử, điện gia dụng Việt Nam tiếp tục phát triển, cùng với sự mở rộng của thương mại điện tử và xu hướng nâng cấp trải nghiệm tiêu dùng, nhu cầu đối với các sản phẩm điện tử thế hệ mới, thiết bị công nghệ số, thiết bị nhà thông minh và đồ điện gia dụng ngày càng tăng. Đây cũng là động lực để các doanh nghiệp tìm kiếm sản phẩm mới, đa dạng nguồn cung và mở rộng cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu thị trường.

IEAE HANOI 2026 do Công ty Chaoyu Expo phối hợp với Công ty Vinexad tổ chức, có quy mô trưng bày hơn 20.000 m², quy tụ hơn 550 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp. Triển lãm dự kiến thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan, tạo không gian để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, cập nhật xu hướng công nghệ, tìm kiếm nguồn hàng, mở rộng mạng lưới đối tác và kết nối với thị trường Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, thiết bị thông minh và điện gia dụng như thiết bị nghe nhìn, thiết bị đeo thông minh, phụ kiện điện thoại và máy tính bảng, phụ kiện máy tính và gaming, thiết bị livestream, thiết bị điện tử ô tô, thiết bị nhà thông minh, linh kiện và linh phụ kiện điện tử, thiết bị nhà bếp, tiện ích gia dụng, thiết bị điện thân thiện với môi trường và thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân. Sự đa dạng về danh mục sản phẩm giúp khách tham quan tiếp cận nhiều lựa chọn tại cùng một địa điểm, từ các sản phẩm điện tử tiêu dùng phổ biến đến những thiết bị và giải pháp công nghệ mới.

Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn

Bên cạnh các sản phẩm thành phẩm, IEAE HANOI 2026 còn có sự tham gia của nhiều nhà cung cấp dịch vụ OEM/ODM (nhà sản xuất thiết bị gốc/nhà sản xuất thiết kế gốc), đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thiết kế, sản xuất theo yêu cầu và phát triển sản phẩm mang thương hiệu riêng. Đây là lựa chọn phù hợp với các thương hiệu nội địa, nhà nhập khẩu và doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng danh mục sản phẩm, phát triển sản phẩm mới hoặc tìm kiếm phương án sản xuất theo định hướng kinh doanh.

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, IEAE HANOI 2026 còn tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp (B2B), tạo cơ hội để nhà sản xuất, nhà cung cấp gặp gỡ trực tiếp nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, nhà bán lẻ và doanh nghiệp thương mại điện tử để trao đổi về sản phẩm, nhu cầu thị trường và khả năng hợp tác. Khu vực trải nghiệm thiết bị thông minh cũng mang đến cơ hội để khách tham quan trực tiếp tìm hiểu, dùng thử và khám phá tính năng của các sản phẩm công nghệ mới.

Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn

Với sự kết hợp giữa trưng bày sản phẩm, kết nối B2B và trải nghiệm công nghệ, IEAE HANOI 2026 hướng tới trở thành điểm gặp gỡ dành cho các nhà mua hàng, doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung, đối tác và cập nhật những sản phẩm mới trên thị trường./.