Nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn truyền máu tại Nghệ An

Ngày 6/10, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An tổ chức lễ công bố và đón nhận Quyết định công nhận Khoa Truyền máu đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022.

Trao quyết định công nhận Khoa Truyền máu đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022. Ảnh: TTCC.

Theo Quyết định số 2582/QĐ-VPCNCLQG ngày 11/9/2026, Khoa Truyền máu được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) công nhận đáp ứng tiêu chuẩn ISO 15189:2022.

Tại buổi lễ, CN. Quách Hoàng Lan, đại diện BoA, trực tiếp trao Quyết định công nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Khoa Truyền máu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và đưa hệ thống quản lý chất lượng vào vận hành thực tế.

ISO 15189:2022 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về chất lượng và năng lực đối với phòng xét nghiệm y tế. Tiêu chuẩn bao quát nhiều yếu tố, từ năng lực nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lý mẫu đến các quy trình chuyên môn và kiểm soát chất lượng, nhằm bảo đảm độ tin cậy của kết quả xét nghiệm.

Trung tâm đã đầu tư đồng bộ hệ thống xét nghiệm sàng lọc máu đạt chuẩn, áp dụng kỹ thuật sinh học phân tử NAT. Ảnh: PV.

Để đáp ứng và duy trì các yêu cầu của tiêu chuẩn, Khoa Truyền máu phải vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo các quy trình đã được chuẩn hóa; kiểm soát các công đoạn chuyên môn, thường xuyên đánh giá sự phù hợp và thực hiện cải tiến liên tục.

Quá trình này giúp đơn vị chủ động nhận diện, kiểm soát và khắc phục những nguy cơ, điểm chưa phù hợp trong hoạt động chuyên môn, qua đó nâng cao chất lượng và góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động truyền máu.

Ghi nhận kết quả này, BSCKII. Nguyễn Đình Khuê, Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An, biểu dương những nỗ lực của tập thể Khoa Truyền máu cùng các khoa, phòng liên quan trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng.

"Việc được công nhận ISO 15189:2022 là một dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để Khoa Truyền máu tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn hóa quy trình và từng bước đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động chuyên môn", BS Khuê nhấn mạnh.

Kho dự trữ máu của Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An.

BSCKII. Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An cho biết, việc đạt được công nhận mới chỉ là bước khởi đầu. Duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự tuân thủ và cải tiến liên tục của tập thể khoa.

"Khoa Truyền máu sẽ tiếp tục vận hành nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng, chủ động nhận diện và khắc phục những điểm chưa phù hợp, thực hiện cải tiến liên tục, hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn trong hoạt động chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng", BS Thái cho hay.

Việc được công nhận ISO 15189:2022 không chỉ ghi nhận quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của Khoa Truyền máu, mà còn tạo nền tảng để Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới hoạt động truyền máu an toàn, chất lượng và hiệu quả.