Đón đầu xu hướng thiết bị, nhà ở thông minh tại IEAE HANOI 2026

Hơn 300 doanh nghiệp sắp hội tụ tại Triển lãm điện tử IEAE HANOI 2026. Ảnh minh hoạ: Vinexad.

Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE HANOI 2026) do Công ty Chaoyu Expo phối hợp cùng Công ty Vinexad tổ chức, có quy mô trưng bày trên 20.000 m2 với hơn 550 gian hàng. Sự kiện quy tụ hơn 300 doanh nghiệp trong ngành, dự kiến thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, nhà mua hàng và đại diện phân phối.

Không gian trưng bày tại IEAE HANOI 2026 bao quát nhiều phân khúc thiết yếu của ngành công nghiệp điện tử. Danh mục sản phẩm được giới thiệu bao gồm thiết bị nghe nhìn, thiết bị đeo thông minh, phụ kiện điện thoại, máy tính, thiết bị livestream và điện tử ô tô.

Đối với mảng gia dụng, triển lãm tập trung vào thiết bị nhà thông minh, thiết bị nhà bếp, sản phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân, linh kiện điện tử và các thiết bị điện thân thiện với môi trường.

Ảnh minh hoạ: Vinexad.

Điểm nhấn tại sự kiện năm nay là sự tham gia của nhiều nhà cung cấp có năng lực sản xuất thiết bị gốc (OEM) và thiết kế gốc (ODM). Mạng lưới này cung cấp các dịch vụ từ nghiên cứu phát triển, thiết kế đến sản xuất theo yêu cầu, mang đến giải pháp tối ưu cho các thương hiệu nội địa, nhà nhập khẩu hoặc doanh nghiệp bán lẻ có định hướng xây dựng và phát triển chuỗi sản phẩm mang thương hiệu riêng.

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả xúc tiến thương mại, IEAE HANOI 2026 sẽ vận hành song song không gian trưng bày và các chương trình kết nối giao thương (B2B) thực chất. Tại đây, các nhà sản xuất có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý bán lẻ và doanh nghiệp thương mại điện tử để thiết lập quan hệ hợp tác.

Cùng với đó, khu vực trải nghiệm thiết bị thông minh được bố trí riêng biệt, giúp khách tham quan, nhà mua hàng đánh giá trực tiếp tính năng, chất lượng và khả năng ứng dụng của các dòng sản phẩm công nghệ mới trước khi tiến tới các thỏa thuận thương mại.

Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE HANOI 2026) sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/11/2026 tại Sảnh 2 - 3, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.