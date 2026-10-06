Chi tiết rò rỉ Galaxy S27 Ultra: Bốn màu sắc chủ đạo, camera đổi mới và chip Snapdragon đỉnh cao

Mẫu điện thoại cao cấp Galaxy S27 Ultra của Samsung vừa tiếp tục lộ diện thông qua các nguồn tin rò rỉ uy tín, mang đến cái nhìn chi tiết về ngôn ngữ thiết kế và định hướng phần cứng trước thời điểm ra mắt chính thức. Thiết bị thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tạo nên bước chuyển mình đáng kể cho dòng sản phẩm chủ lực của thương hiệu công nghệ Hàn Quốc.

Galaxy S27 Ultra sẽ là flagship tiếp theo của Samsung

Định hình phong cách với bảng màu cơ bản và phiên bản độc quyền

Theo dữ liệu từ chuyên gia rò rỉ Ice Universe, Galaxy S27 Ultra dự kiến sẽ trình làng với bốn tông màu cơ bản gồm Đen, Xanh dương, Hồng nhạt và Trắng. Sự kết hợp này thể hiện xu hướng tối giản, trang nhã nhưng vẫn giữ được nét sang trọng đặc trưng của một thiết bị phân khúc siêu cao cấp.

Bên cạnh bốn lựa chọn màu sắc tiêu chuẩn, Samsung được cho là sẽ giữ lại tùy chọn màu Tím tương tự thế hệ tiền nhiệm để đáp ứng sở thích cá nhân hóa của nhóm người dùng tìm kiếm sự khác biệt. Hơn nữa, hãng công nghệ này nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát hành thêm một số biến thể màu sắc độc quyền chỉ phân phối qua kênh bán hàng trực tuyến chính thức.

Galaxy S27 Ultra sẽ có nhiều tùy chọn màu bắt mắt

Những cải tiến kỹ thuật trên cụm camera và thời lượng pin

Không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ bên ngoài, các dữ liệu rò rỉ từ bản vẽ CAD cho thấy mặt sau của Galaxy S27 Ultra sẽ chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong ngôn ngữ thiết kế cụm camera. Việc tinh chỉnh hình dáng và bố cục khu vực này giúp tối ưu hóa không gian cho các thấu kính cao cấp, đồng thời tạo nét nhận diện độc lập so với các đời máy trước.

Về thời lượng hoạt động, thiết bị được dự báo sẽ nâng cấp dung lượng pin lớn hơn. Cải tiến phần cứng này đóng vai trò quyết định trong việc cân bằng mức tiêu hao năng lượng từ màn hình kích thước lớn cùng các tác vụ nặng đòi hỏi xử lý liên tục trong ngày.

Sức mạnh tính toán từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Trọng tâm sức mạnh của Galaxy S27 Ultra nằm ở bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Nền tảng chip xử lý mới này được tối ưu nhằm nâng cao tốc độ tính toán CPU và đồ họa GPU, đồng thời tăng cường khả năng xử lý các mô hình trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị với mức tiêu thụ điện năng tối ưu.

Flagship mới của Samsung sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật rò rỉ đáng chú ý trên Galaxy S27 Ultra:

Dù thời điểm công bố chính thức chưa được ấn định, các phân tích thị trường nhận định Galaxy S27 Ultra có thể sẽ được giới thiệu trong vài tháng tới khi chu trình nghiên cứu và thử nghiệm đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.