Novaland bác tin mất khả năng hoạt động

Tập đoàn Novaland vừa lên tiếng về các nội dung đang xuất hiện, lan truyền trên một số trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và kênh truyền thông, cho rằng doanh nghiệp “phá sản”, “mất khả năng hoạt động”.

Novaland lên tiếng về thông tin “phá sản” đang lan truyền trên mạng.

Theo Novaland, những nội dung này không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế, có thể dẫn đến cách hiểu sai lệch về tình hình công ty.

Novaland cho biết thời gian qua đã tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh. Theo doanh nghiệp, quá trình này đã đạt một số kết quả trong thực hiện cam kết với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Tập đoàn khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực bảo đảm quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác; đồng thời cam kết cung cấp thông tin minh bạch, nhất quán, tuân thủ các quy định về công bố thông tin.

Novaland cho rằng việc đăng tải, trích dẫn hoặc tiếp tục lan truyền thông tin thiếu căn cứ, chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, quyền lợi và tâm lý của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, người lao động, cũng như các nỗ lực phục hồi hoạt động.

Novaland đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân rà soát bài viết, hình ảnh, video đã đăng tải; chủ động gỡ bỏ, điều chỉnh hoặc đính chính nội dung chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ hoặc không phản ánh chính xác tình trạng thực tế của tập đoàn.

Tập đoàn cũng cho biết bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật nếu tổ chức, cá nhân tiếp tục đăng tải, phát tán hoặc duy trì thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng sau khi đã được thông báo và gây thiệt hại cho công ty. Các biện pháp được Novaland nêu gồm yêu cầu cải chính, gỡ bỏ thông tin, bồi thường thiệt hại và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.