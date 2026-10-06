Kao Việt Nam hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững

Kao công bố hoạt động hỗ trợ nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Ảnh: Hiền Nhi

Ngày 6-10 tại Hà Nội, Công ty TNHH Kao Việt Nam công bố các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp bền vững nhân 30 năm hoạt động tại Việt Nam.

Trọng tâm là công nghệ tối ưu hóa bề mặt tiếp xúc, kiểm soát tương tác giữa chất lỏng và bề mặt rắn, nhất là giữa giọt phun thuốc bảo vệ thực vật với bề mặt lá.

Với công nghệ này các chất phụ trợ chức năng giúp giọt phun lan đều, tạo lớp phủ mỏng hơn trên bề mặt lá, cải thiện độ phủ và khả năng thẩm thấu của hóa chất nông nghiệp. Nhờ đó, lượng thuốc bảo vệ thực vật có thể giảm mà vẫn duy trì hiệu quả, đồng thời góp phần nâng mức độ an toàn và tối ưu chi phí đầu vào. Công nghệ cũng hạn chế bay hơi, phát tán ngoài ý muốn và giúp thuốc tiếp cận chính xác bề mặt cây trồng, đặc biệt có ý nghĩa với phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái.

Ông Shintaro Yasue, Tổng Giám đốc Kao Việt Nam, cho biết nông nghiệp bền vững là lĩnh vực Kao muốn đồng hành bằng cách kết hợp công nghệ, chuyên môn với kiến thức và kinh nghiệm của các đối tác để cùng giải quyết những thách thức mà ngành nông nghiệp đang đối mặt, qua đó tạo thêm giá trị cho xã hội.

Kao Việt Nam hỗ trợ công nghệ phun thuốc bảo vệ thực vật, giảm sử dụng hóa chất và chi phí đầu vào. Ảnh: Hiền Nhi

Thông qua hợp tác, Kao Việt Nam sẽ tìm kiếm cơ hội triển khai giải pháp, chia sẻ kiến thức, kết nối công nghệ với nhu cầu thực tế của ngành nông nghiệp và đề xuất hướng tiếp cận nhằm nâng cao hiệu quả canh tác.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị, Kao tăng cường nghiên cứu, ứng dụng giải pháp sử dụng hiệu quả đất, nước và tài nguyên; giảm sử dụng và tác động của hóa chất, phát thải, chất thải; đồng thời nâng chất lượng và an toàn nông sản; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bảo quản, chế biến, duy trì chất lượng nông sản sau thu hoạch; tăng cường liên kết công - tư với cơ quan chuyên môn, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, viện nghiên cứu, trường đại học.

Từ năm 1996, Kao Việt Nam hoạt động tại Việt Nam và xác định đồng hành nông nghiệp bền vững là hướng đóng góp mới.