Smartphone cấu hình 'siêu khủng', camera Hasselblad, pin 7.025mAh, giá hơn 19 triệu đồng

Về thiết kế, Oppo Find X10 E sử dụng mặt lưng kính nhám kết hợp khung kim loại, vừa tạo cảm giác chắc chắn khi cầm vừa hạn chế tình trạng bám dấu vân tay. Dù được trang bị viên pin dung lượng lớn, máy có kích thước 156,98x73,93x7,99 mm, trọng lượng 203 g.

Oppo Find X10 E.

Điều đó cho thấy Oppo tập trung đáng kể vào việc tối ưu hóa không gian bên trong thân máy. Đồng thời, Oppo Find X10 E đạt các chuẩn IP66, IP68 và IP69 về khả năng chống bụi, nước, giúp tăng độ bền khi sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Ở mặt trước, Oppo Find X10 E sở hữu màn hình AMOLED phẳng kích thước 6,59 inch, độ phân giải 1,5K+ (2.760x1.256 pixel) và tần số quét thích ứng tối đa 120Hz. Màn hình có độ sáng tối đa lên tới 1.800 nit, giúp cải thiện khả năng hiển thị nội dung khi sử dụng dưới ánh sáng mạnh. Oppo cũng tích hợp công nghệ làm mờ PWM tần số cao nhằm hạn chế hiện tượng nhấp nháy ở mức độ sáng thấp, qua đó hướng tới trải nghiệm sử dụng thoải mái hơn trong thời gian dài.

Cung cấp sức mạnh cho Oppo Find X10 E là bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s được sản xuất trên tiến trình 3nm, với xung nhịp tối đa lên tới 3,73GHz. Đây là nền tảng hiệu năng cao được kết hợp với RAM LPDDR5X dung lượng 12GB hoặc 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 từ 256GB trở lên. Cấu hình này hướng tới khả năng xử lý nhanh các tác vụ đa nhiệm, ứng dụng yêu cầu hiệu năng cao cũng như các tựa game có đồ họa nặng.

Dung lượng pin là một trong những điểm đáng chú ý nhất của Oppo Find X10 E. Máy được trang bị viên pin 7.025mAh, một mức dung lượng lớn so với nhiều smartphone cao cấp hiện nay, nhưng vẫn duy trì thân máy tương đối mỏng. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây SuperVOOC công suất 80W và sạc không dây 50W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng và phù hợp với nhóm người dùng có cường độ sử dụng cao.

Hệ thống camera cũng là một điểm nhấn quan trọng trên Find X10 E khi OPPO tiếp tục hợp tác với Hasselblad để nâng cao khả năng xử lý hình ảnh. Cụm camera sau gồm ba cảm biến đều có độ phân giải 50MP, bao gồm camera chính kích thước lớn hỗ trợ chống rung quang học OIS, camera telephoto hỗ trợ zoom quang học 3x và camera góc siêu rộng. Cách bố trí này giúp thiết bị có thể đáp ứng nhiều nhu cầu chụp ảnh từ ảnh tiêu chuẩn, chân dung, chủ thể ở khoảng cách xa cho tới phong cảnh và ảnh nhóm.

Ở mặt trước, Oppo Find X10 E được trang bị camera selfie 32MP, đồng thời tích hợp các bộ lọc màu chân dung theo phong cách Hasselblad. Hệ thống camera hướng tới khả năng tái tạo màu sắc và xử lý ảnh chân dung tự nhiên hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu chụp selfie và gọi video của người dùng.

Bên cạnh các tính năng về màn hình, hiệu năng và nhiếp ảnh, Oppo Find X10 E cũng được trang bị loạt kết nối hiện đại gồm mạng 5G, NFC và cảm biến hồng ngoại để điều khiển các thiết bị gia dụng tương thích. Sự kết hợp giữa nền tảng xử lý 3nm, bộ nhớ tốc độ cao, pin dung lượng lớn và hệ thống camera Hasselblad giúp mẫu máy mới hướng tới phân khúc smartphone cao cấp nhưng vẫn đặt trọng tâm vào khả năng tối ưu chi phí.

Tại Trung Quốc, Oppo Find X10 E được cung cấp với hai lựa chọn màu sắc gồm xanh băng và titan nhạt. Phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB có giá 4.999 Nhân dân tệ (tương đương 19,38 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản RAM 16GB có giá 5.499 Nhân dân tệ (21,32 triệu đồng).