Hình ảnh nam sinh hành hung cô giáo ngay trên bục giảng.

- Hành vi của nam sinh trong sự việc đã bị pháp luật vào cuộc điều tra, xử lý nhưng ngoài xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, còn phải tìm cách ngăn chuyện ấy tái diễn.

- Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân trực tiếp được nhắc đến là nam sinh cùng một số bạn chưa làm bài tập về nhà nên bị cô yêu cầu đứng phía trên lớp và dẫn đến cớ sự như đã nói.

- Vậy, điều gì đã khiến một học sinh không kiểm soát được hành vi của mình?

- Theo Tư, mỗi người phản ứng với cảm xúc theo cách khác nhau. Khi cảm thấy xấu hổ, bị tổn thương hoặc mất mặt trước đám đông, một số người có thể chuyển sang giận dữ và hành động bốc đồng. Do đó, học sinh cần được hướng dẫn nhận biết cảm xúc khi tức giận và cách thoát khỏi tình huống căng thẳng hoặc tìm người đáng tin cậy để chia sẻ. Những kỹ năng ấy phải được rèn luyện thường xuyên, chứ không thể đợi đến lúc cơn giận bùng lên mới nhắc các em bình tĩnh.

- Nhưng chuyện dạy con biết cách kiềm chế cơn giận đâu chỉ là việc của nhà trường?

- Đúng vậy! Trẻ mang những gì học được ở gia đình đến lớp và cũng đem cách ứng xử ở trường về nhà. Nếu trong gia đình, mâu thuẫn thường được giải quyết bằng quát mắng, đe dọa hay bạo lực, trẻ có thể xem đó là cách phản ứng bình thường khi không vừa ý. Vì vậy, giáo dục cảm xúc cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

- NXD thiển nghĩ, một học sinh cần hiểu rằng mình có quyền buồn, giận, thất vọng, nhưng không có quyền dùng những cảm xúc ấy để làm tổn thương người khác. Pháp luật sẽ xử lý hành vi vi phạm, nhà trường phải bảo vệ an toàn và kỷ cương lớp học, còn gia đình, nhà trường cần giúp trẻ hình thành năng lực làm chủ bản thân. Mong sao sau vụ việc này, người lớn không chỉ dừng ở sự phẫn nộ rồi quên đi, mà cùng nhìn lại cách giáo dục con trẻ. Bởi ngăn một cơn giận biến thành bạo lực không chỉ bảo vệ người khác, mà giúp chính đứa trẻ tránh những sai lầm có thể làm thay đổi cả cuộc đời mình.