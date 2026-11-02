Hải Phòng: Dấu ấn chung kết cuộc thi tiếng Hàn lần thứ 12

Quang cảnh cuộc thi. Nguồn CTTĐT

Hiện diện tại phiên chung kết có ông Choi Ki Won - Tham tán Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; bà Trần Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng; ông Jang Bok Hyeon - Chủ tịch Hội người Hàn tại Hải Phòng; bà Kim Min-kyung - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Văn hóa Keimyung (Hàn Quốc). Cùng tham dự có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM) Hải Phòng, ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, các thầy cô giáo, phụ huynh cùng đông đảo học sinh, sinh viên mang niềm đam mê sâu sắc với ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc trên địa bàn thành phố.

Đi qua lộ trình mài giũa gắt gao khởi động từ đầu tháng 10/2026 - vượt qua gần 70 tác phẩm video dự thi giàu tính sáng tạo ở Vòng Sơ khảo và 33 gương mặt tranh tài tại Vòng Phỏng vấn - Vòng Chung kết hội tụ 15 "hạt giống" xuất sắc nhất, chia làm 3 bảng đấu: Bảng A (THCS), Bảng B (THPT) và Bảng C (Sinh viên & Người đi làm). Tại sân khấu quyết định, 15 thí sinh đã thể hiện bản lĩnh làm chủ ngôn ngữ ấn tượng: tự tin thuyết trình các chủ đề văn hóa - xã hội chuyên sâu và ứng biến sắc bén trước các câu hỏi chất vấn trực tiếp từ Hội đồng Ban Giám khảo. Không chỉ đọng lại ở những màn so tài tri thức gay go, sự kiện còn bùng nổ không gian giao thoa nghệ thuật rực rỡ, kết nối tinh tế nét đẹp truyền thống và hiện đại của hai nền văn hóa Việt - Hàn.

Tự hào điểm lại chặng đường 12 năm đồng hành, Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thị Quỳnh Trang nhấn mạnh: Cuộc thi đã khẳng định sức sống bền bỉ của một "mạch nguồn" ngoại giao nhân dân, kết nối nhịp đập văn hóa giữa người dân Hải Phòng và các đối tác Hàn Quốc. Trong bối cảnh thành phố Cảng tái cấu trúc không gian phát triển và tiệm cận mốc kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác Hải Phòng - Incheon (1997 - 2027), phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông thạo ngôn ngữ xứ sở kim chi chính là "chìa khóa vàng" để Hải Phòng nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các dòng vốn FDI công nghệ cao từ các "gã khổng lồ" công nghệ Hàn Quốc.

Ghi nhận sự chủ động và chiều sâu chính sách của Hải Phòng, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Văn hóa Keimyung khẳng định sẽ tiếp tục dốc sức hỗ trợ, gia tăng các quỹ học bổng và bảo chứng cho hành trình vươn tầm quốc tế của các tài năng trẻ đất Cảng.

Lễ trao giải diễn ra trong không khí trang nghiêm và rực rỡ cảm xúc khi những gương mặt xuất sắc nhất tại các bảng đấu chính thức lộ diện, nhận về các giải thưởng cao quý cùng các suất học bổng du học đắt giá - tạo bệ phóng vững chắc để các "hạt giống" ngôn ngữ tiếp tục tỏa sáng trên hành trình hội nhập./.