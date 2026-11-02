Phát động Cuộc thi 'Học Bác - Hiểu Đảng - Phát triển giáo dục - Làm chủ khoa học công nghệ'

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh và các đại biểu ấn nút phát động Cuộc thi.

Lễ phát động diễn ra sáng 2/11, tại Học viện Quản lý giáo dục Hà Nội. Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Chính phủ; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ; lãnh đạo Văn phòng, các vụ, cục, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; thành viên Ban Tổ chức, Tổ thẩm định, Tổ biên soạn câu hỏi, Tổ thư ký cuộc thi; đại diện Đoàn Thanh niên Bộ; cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, sinh viên Học viện Quản lý giáo dục và các đại biểu tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

2 tuần thi chính thức, từ 1-5/11/2026

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Học Bác - Hiểu Đảng - Phát triển giáo dục - Làm chủ khoa học công nghệ” đã được ban hành kèm theo Quyết định số 128-QĐ/ĐU, ngày 26/9/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT.

Theo Thể lệ, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đoàn viên, thanh niên, học sinh,sinh viên tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ GD&ĐT.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Mỗi người dự thi sử dụng 1 tài khoản duy nhất trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi, đăng ký tại địa chỉ: https://hoctapvathuchanhtheoBac.mobiedu.vn

Mỗi lượt thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (A-B-C-D), được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi. Người dự thi lựa chọn 1 phương án trả lời đúng. Mỗi câu hỏi đúng được 5 điểm, sai không bị trừ điểm, tổng điểm tối đa cho mỗi lượt thi là 100 điểm. Mỗi lượt thi có tổng thời gian làm bài tối đa 20 phút, được tính từ thời điểm người dự thi bắt đầu làm bài.

Cuộc thi gồm 1 tuần thi thử (từ ngày 25-31/10/2026) và 2 tuần thi chính thức (từ ngày 1-7/11/2026 và từ ngày 8-15/11/2026). Dự kiến phòng thi trực tuyến mở từ 8 giờ ngày bắt đầu tuần thi và đóng vào 22 giờ ngày kết thúc tuần thi.

Người dự thi được tham gia tối đa 5 lần trong mỗi tuần thi chính thức. Bài thi sau khi nộp và được hệ thống ghi nhận là kết quả chính thức của tuần thi đó, không được thi lại. Kết quả mỗi tuần là điểm thi cao nhất trong số các lần thi của thí sinh trong tuần thi đó.

Người dự thi phải tham gia đầy đủ 2 tuần thi chính thức mới đủ điều kiện xét giải chung cuộc. Điểm xét giải chung cuộc là điểm cao nhất trong các lần thi.

Bài dự thi được hệ thống tự động chấm điểm theo đáp án chính thức do Ban Tổ chức phê duyệt. Kết quả của tuần thi được xác định trước hết theo số câu trả lời đúng.

Kết quả chung cuộc của người dự thi được xác định bằng tổng điểm của 2 tuần thi chính thức. Chỉ những người tham gia đầy đủ 2 tuần thi chính thức mới thuộc đối tượng xét giải chung cuộc. Người không tham gia đầy đủ vẫn được hệ thống ghi nhận kết quả các tuần đã dự thi nhưng không được xét giải chung cuộc.

Trường hợp có nhiều người có cùng tổng số điểm của 2 tuần thi chính thức, thứ tự xếp hạng được xác định lần lượt theo các tiêu chí: Có tổng thời gian làm bài (đã được tính đến mili giây) của 2 tuần thi chính thức ngắn hơn; có thời gian hoàn thành, nộp bài thi của tuần thi chính thức cuối cùng (tuần thứ 2) sớm hơn.

Trường hợp sau khi áp dụng các tiêu chí trên vẫn chưa xác định được thứ hạng, Ban Tổ chức xem xét, quyết định trên cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Căn cứ kết quả xếp hạng chung cuộc, Ban Tổ chức tiến hành rà soát, xác minh thông tin người dự thi trước khi công nhận kết quả và xét giải theo Kế hoạch.

Người được xét giải phải bảo đảm thông tin đăng ký chính xác, tham gia đầy đủ các tuần thi chính thức, thực hiện đúng Thể lệ và không có hành vi gian lận trong quá trình dự thi.

Kết quả chính thức của Cuộc thi được Ban Tổ chức công bố trên các kênh thông tin chính thức của Đảng ủy Bộ GD&ĐT và các kênh truyền thông của Cuộc thi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu phát động Cuộc thi.

Góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy ý thức tu dưỡng, học tập và cống hiến

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, cùng với việc quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, Cuộc thi trực tuyến “Học Bác - Hiểu Đảng - Phát triển giáo dục - Làm chủ khoa học công nghệ” mở thêm một hình thức tìm hiểu, học tập, góp phần lan tỏa nội dung sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ Bộ.

Cuộc thi kết nối việc nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết về giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, mỗi người có thêm điều kiện củng cố kiến thức, hiểu rõ hơn những định hướng phát triển đất nước và trách nhiệm của ngành Giáo dục trong giai đoạn mới.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh kêu gọi cán bộ, đảng viên và các đối tượng theo Thể lệ tích cực hưởng ứng Cuộc thi bằng tinh thần tự giác, nghiêm túc. Mỗi lượt tham gia là một dịp học hỏi, tự đánh giá hiểu biết và làm sâu sắc thêm nhận thức của bản thân. Mong các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm động viên, tạo điều kiện để Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, thiết thực.

Thứ trưởng tin tưởng, với trách nhiệm của các đại biểu và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, Cuộc thi sẽ góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy ý thức tu dưỡng, học tập và cống hiến, đóng góp vào xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch, vững mạnh và sự phát triển của ngành Giáo dục.

TS. Nguyễn Diệu Cúc phát biểu hưởng ứng Cuộc thi.

Thay mặt cán bộ, đảng viên, người lao động, người học trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT, TS. Nguyễn Diệu Cúc, đảng viên Chi bộ Khoa Quản lý, Học viện Quản lý Giáo dục hưởng ứng Cuộc thi bằng ba cam kết cụ thể.

Thứ nhất, tích cực tham gia Cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, chủ động và trách nhiệm. Đây không chỉ là nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là cơ hội để mỗi người được tự học, tự nghiên cứu, củng cố nhận thức và nâng cao trách nhiệm của bản thân.

Thứ hai, tích cực lan tỏa tinh thần học tập và thực hành theo Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên, người học, người lao động không chỉ là một người tham gia dự thi, mà còn cần lan tỏa, truyền cảm hứng, tích cực chia sẻ kiến thức và khuyến khích mọi người cùng tham gia cuộc thi.

Thứ ba, nỗ lực chuyển những điều đã được học thành hành động và kết quả cụ thể; phát huy tinh thần tự học, đổi mới sáng tạo bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.

TS. Nguyễn Diệu Cúc tin tưởng, Cuộc thi sẽ tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành Giáo dục và khơi dậy tinh thần học tập, đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, người học trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT.

Ban Tuyên giáo Dân vận Đảng ủy Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung tâm Dịch vụ số, Tổng công ty Viễn thông MobiFone hoàn thiện xây dựng trang Cuộc thi tại địa chỉ: https://hoctapvathuchanhtheoBac.mobiedu.vn