[Video] Tuyển quân năm 2027: Những trường hợp được gọi nhập ngũ
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 đang được các địa phương triển khai, với việc rà soát, lập danh sách công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Về trình độ văn hóa, công dân được gọi nhập ngũ cơ bản phải có trình độ từ lớp 8 trở lên. Những địa bàn khó khăn có thể được tuyển chọn công dân có trình độ thấp hơn theo quy định. Sau các bước sơ tuyển, khám sức khỏe và xét duyệt, danh sách công dân đủ điều kiện sẽ được hoàn thiện để thực hiện việc gọi nhập ngũ theo kế hoạch tuyển quân năm 2027.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tuyen-quan-nam-2027-nhung-truong-hop-duoc-goi-nhap-ngu-post999557.html