Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền học sinh

Theo quy định, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở chưa đủ điều kiện.

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Hoạt động này nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông.

Đây là những nội dung cơ bản, nền tảng mà mọi học sinh đều được tiếp cận; không làm phát sinh môn học mới, không tăng yêu cầu cần đạt của chương trình, không dạy trước, dạy lại nội dung môn học, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dưới hình thức dạy thêm, học thêm.

Đáng chú ý, hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học. Kinh phí được bảo đảm theo quy định pháp luật.

Nhà trường không được chuyển hoặc tách nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước, hoặc nội dung giáo dục tăng cường, sang hoạt động theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức trên cơ sở tự nguyện, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân.

Cơ sở giáo dục được thu kinh phí theo quy định; riêng trường công lập, mức thu không vượt quá mức do UBND cấp tỉnh quyết định.