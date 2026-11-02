'Thanh niên sống đẹp' Sùng Mạnh Hùng mang những điều đã học trở về xây dựng 'thị trấn khiêu vũ' Đồng Văn

Lựa chọn sau tấm bằng Giỏi

Khi tốt nghiệp trường ĐH Văn hóa Thanh Hóa, Sùng Mạnh Hùng nhận được lời mời làm việc từ một số đơn vị ở tỉnh bạn. Với tấm bằng Giỏi chuyên ngành Quản lý Văn hóa, anh có những cơ hội để bắt đầu sự nghiệp ở ngoài quê hương. Nhưng trong tâm khảm của Hùng, nơi anh muốn làm việc vẫn là Đồng Văn: “Thật lòng, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm việc ở một địa phương khác, ngoài quê hương Đồng Văn của mình”.

Sùng Mạnh Hùng thấy may mắn khi quê hương Đồng Văn chào đón mình mang kiến thức góp sức gìn giữ bản sắc quê hương.

Hùng chọn trở về vì thấy quê hương còn nhiều thứ cần thay đổi và muốn góp sức bằng chuyên môn của mình. Với anh, những kiến thức tích lũy trên giảng đường sẽ có ý nghĩa hơn, khi được vận dụng để phục vụ nơi mình sinh ra và lớn lên.

Dẫu vậy, thời sinh viên, anh chưa nghĩ nhiều về cuộc sống sau này. Có công việc để theo đuổi, được làm những điều mình yêu thích và cố gắng hết sức với chúng đã là động lực của anh khi ấy.

Chỉ khi trở về, gắn bó với công việc và bà con, Hùng mới dần hiểu rõ hơn, mình muốn đi tiếp như thế nào. Đồng Văn vừa là nơi anh vận dụng những điều đã học, vừa là môi trường giúp anh tiếp tục học hỏi, trưởng thành. “Nếu trước đây, mình chỉ đơn giản là làm việc bằng đam mê, thì bây giờ, mình hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân với quê hương và cộng đồng”, anh chia sẻ.

Hiện công tác tại Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, Hùng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa tại phố cổ Đồng Văn, đồng thời sử dụng mạng xã hội để giới thiệu văn hóa quê hương với bạn bè trong và ngoài nước.

Từ bài học đến những vòng giao lưu

Trong công việc ấy, kiến thức ở giảng đường trở lại qua từng nhiệm vụ cụ thể: Tổ chức một hoạt động, giao tiếp với người tham gia, tuyên truyền, hay xây dựng chương trình phù hợp với bà con và du khách.

Đồng Văn là nơi Hùng vận dụng những điều đã học, đồng thời tiếp tục học hỏi từ công việc và bà con để trưởng thành.

Hùng nhận ra, những điều thầy cô truyền dạy có thể giúp mình đưa văn hóa đến gần hơn với cộng đồng. Tuy nhiên, để vận dụng được, anh còn phải học từ chính môi trường công tác, người dân và những trải nghiệm tại địa phương.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ, anh nhắc đến những lần cùng các bạn trẻ tổ chức hoạt động văn hóa ở Đồng Văn. Tiếng khèn, điệu múa và những nét đẹp truyền thống của đồng bào được giới thiệu tới du khách. Với Hùng, niềm vui còn đến từ sự thay đổi của những người trẻ cùng tham gia.

Anh thấy, các bạn thêm yêu văn hóa dân tộc, tự tin thể hiện bản sắc của mình. Qua các hoạt động, thanh niên địa phương có cơ hội rèn luyện kỹ năng, có thêm thu nhập; người dân cũng có thêm cơ hội phát triển du lịch.

“Nhìn thấy các bạn trẻ ngày càng yêu văn hóa dân tộc, tự tin thể hiện bản sắc của mình và người dân có thêm cơ hội phát triển du lịch, mình cảm thấy những kiến thức đã học thực sự có ý nghĩa”, anh nói.

Với Sùng Mạnh Hùng, mỗi sự ghi nhận đều gợi nhắc về những người đã đồng hành, giúp đỡ mình.

Những kết quả ấy giúp Hùng hiểu rõ hơn giá trị của lựa chọn trở về. Điều anh học được có thể trở thành công việc cụ thể, còn những giá trị quen thuộc của quê hương có thể mở ra cơ hội cho chính người dân địa phương.

Mọi người thường thấy, Hùng đầy năng lượng giữa những vòng nhảy đông người. Hỏi phía sau hình ảnh ấy có khi nào anh muốn bỏ cuộc, Hùng trả lời rằng: “Mình chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ”. Anh thừa nhận, có những lúc bận rộn, nhiều việc phải làm. Nhưng mỗi lần thấy bà con vui vẻ, thanh niên hào hứng tham gia và du khách có trải nghiệm hấp dẫn, anh lại có thêm lý do để tiếp tục. “Có lẽ, khi mình thực sự yêu một việc gì đó và hiểu vì sao mình bắt đầu, mình sẽ không dễ dàng nghĩ đến chuyện từ bỏ”, anh bày tỏ.

Bắt đầu khi chưa có đủ mọi thứ

Năm 2026, Hùng được trao Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" và Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp". Nhìn lại, anh cho biết, cậu sinh viên năm nào chưa từng nghĩ những việc mình làm sẽ đưa bản thân đến với các giải thưởng.

Sùng Mạnh Hùng tại lễ vinh danh “Gương thanh niên sống đẹp”, năm 2026.

Sự ghi nhận khiến anh trân trọng hành trình đã qua, biết ơn những người từng động viên, giúp đỡ. Nếu có thể nói với bản thân thời sinh viên, anh muốn nhắn: “Hãy cứ cố gắng, sống tử tế và đừng ngại đi con đường mình đã chọn”.

Từ trải nghiệm ấy, Hùng cũng muốn đồng hành với những bạn trẻ đang loay hoay tìm điểm bắt đầu. Trước một sinh viên muốn đóng góp cho quê hương nhưng thiếu tiền, thiếu kinh nghiệm, điều anh quan tâm trước tiên là bạn có thực sự muốn làm và sẵn sàng kiên trì hay không. Anh sẵn lòng hướng dẫn từ những việc nhỏ, để các bạn dần tích lũy kỹ năng và có thể tự mình đảm nhận công việc. Đổi lại, người trẻ cần chịu khó học hỏi, biết lắng nghe, tiếp thu góp ý và nghiêm túc với lựa chọn của mình. “Tiền bạc hay kinh nghiệm có thể tích lũy dần, nhưng tinh thần cầu tiến, thái độ làm việc nghiêm túc và sự kiên trì thì phải bắt đầu rèn luyện từ sớm”, anh chia sẻ.

Hùng không cho rằng, sinh viên nào cũng phải trở về quê sau tốt nghiệp. Mỗi người có hoàn cảnh và lựa chọn riêng. Với anh, điều cần xác định là ở nơi mình làm việc, bản thân có thể tạo ra giá trị gì. Còn tại Đồng Văn, anh muốn tiếp tục công việc đã chọn, đồng thời giúp thêm những người trẻ có cơ hội thực hành và trưởng thành. Bởi theo Hùng, “không cần phải chờ đến khi thật giỏi hay có điều kiện đầy đủ mới bắt đầu cống hiến”.

Ảnh: NVCC