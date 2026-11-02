Á quân Olympia 2026 tự chấm 8,5 điểm đẹp trai, tiết lộ người muốn ăn tối cùng

Á quân Olympia 2026 tiết lộ chìa khóa luôn giữ bình tĩnh.

Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Thái Bình (Hưng Yên), giành ngôi Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 180 điểm.

Chia sẻ sau trận chung kết sáng 1/11, bên cạnh niềm vui với thành tích đạt được, Minh tiết lộ cách giữ bình tĩnh trong cuộc thi.

“Trong cuộc thi, mọi thứ với em luôn ở trong trạng thái cân bằng”, Minh nói và chia sẻ bí quyết giữ bình tĩnh của bản thân rất đơn giản - “hít thở thật sâu” để trút bỏ mọi căng thẳng, mất tập trung.

Minh cho biết em luôn cố gắng duy trì tâm lý ổn định, không để bản thân bị cuốn theo những biến động trong cuộc thi. Từ vị trí cuối sau phần Khởi động, nam sinh từng bước bứt phá, vươn lên giành ngôi Á quân.

Nam sinh Nguyễn Huy Quang Minh - Đại diện Hưng Yên giành ngôi vị Á quân Olympia 2026.

Khởi đầu không thuận lợi, nam sinh Hưng Yên chỉ giành 10 điểm ở phần thi Khởi động, đứng cuối đoàn leo núi, kém người dẫn đầu thời điểm đó là Lý Thái Dương tới 75 điểm. Sau phần thi Vượt chướng ngại vật, Minh có thêm 10 điểm, nâng tổng điểm lên 20, trong khi Thái Dương dẫn đầu với 95 điểm, Anh Đức 90 điểm và Gia Bảo đạt 85 điểm.

Bước ngoặt đến ở phần thi Tăng tốc. Quang Minh trả lời nhanh nhất hai câu hỏi đầu tiên, liên tiếp tích lũy điểm số, nâng tổng điểm lên 130. Ở phần Về đích, nam sinh tiếp tục tận dụng cơ hội, đặc biệt là câu hỏi cuối lựa chọn Ngôi sao Hy vọng về hợp kim Nitinol để giành thêm 40 điểm.

Chung cuộc, chàng trai Hưng Yên đạt 180 điểm, từ vị trí cuối sau Khởi động vươn lên giành ngôi Á quân “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2026. Anh Đức vô địch với 240 điểm, Gia Bảo đạt 165 điểm và Thái Dương có 105 điểm.

“Em rất vui và tự hào khi đạt được giải thưởng mình mong muốn”, Quang Minh bày tỏ.

Lá thư gửi cô giáo và quyết tâm chinh phục Olympia

Tình yêu với Đường lên đỉnh Olympia của Quang Minh bắt đầu từ khi em còn học lớp 2. Theo dõi chương trình trong nhiều năm, nam sinh dần nuôi dưỡng mong muốn một ngày được đứng trên sân khấu, tranh tài cùng những học sinh xuất sắc trên cả nước.

Năm lớp 10, Minh tham gia cuộc thi mô phỏng Olympia do Câu lạc bộ Trạng Chuyên của Trường THPT Chuyên Thái Bình tổ chức. Em dừng chân ở bán kết và lỡ cơ hội trở thành đại diện nhà trường tham dự cuộc thi.

Nam sinh luôn bình tĩnh, kiên định trên sân khấu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Thất bại ấy không khiến nam sinh từ bỏ mục tiêu. Cuối năm học lớp 10, trong giờ sinh hoạt, Minh viết một lá thư gửi cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thương, bày tỏ sự tiếc nuối và quyết tâm đưa tên lớp 11 Sinh lên sóng truyền hình. Cô Thương giữ lại lá thư như một kỷ niệm đặc biệt về cậu học trò có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm theo đuổi điều mình mong muốn.

Một năm sau, Minh giành chiến thắng cuộc thi quý III Olympia 2026 với 225 điểm, đưa cầu truyền hình chung kết năm đầu tiên về Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Trước khi bước vào chung kết, nam sinh sở hữu thành tích 250 điểm ở cuộc thi tuần, 345 điểm ở cuộc thi tháng và 225 điểm tại cuộc thi quý III. Tổng điểm qua ba vòng là 820, cao nhất trong bốn thí sinh góp mặt tại trận chung kết.

Nam sinh chuyên Sinh ham học hỏi nhiều lĩnh vực

Theo học lớp chuyên Sinh, Quang Minh còn yêu thích Hóa học, Lịch sử, Văn học và thường xuyên tìm hiểu các vấn đề văn hóa, thời sự.

Minh chú trọng tự học, chủ động tiếp thu kiến thức ngay trên lớp để hạn chế phụ thuộc vào việc học thêm. Chuẩn bị cho Olympia, nam sinh thường xuyên đọc sách báo, cập nhật kiến thức về lịch sử, văn hóa, chính trị trong nước và quốc tế. Em cũng thi đấu trực tuyến trên các trang web mô phỏng Olympia và học hỏi kinh nghiệm từ những thí sinh đi trước.

Chàng trai Hưng Yên thông minh, ham học, thể hiện sự am hiểu ở nhiều lĩnh vực.

Với những kiến thức chưa hiểu rõ, Minh trao đổi với thầy cô và sử dụng AI như công cụ tham khảo. Ngoài giờ học, em thường chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng. Nam sinh cũng chủ động đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi dù gặp khó khăn.

Tự chấm đẹp trai 8,5 điểm, muốn ăn tối cùng Hà Việt Hoàng

Trong cuộc trò chuyện sau trận chung kết, Quang Minh thể hiện sự hài hước, tự tin khi tự chấm độ đẹp trai và sự chăm chỉ học tập cùng ở mức 8,5 trên thang điểm 10.

Nam sinh dành 8 điểm cho mức độ tình cảm với mọi người và 7 điểm cho độ “hay ăn”. Khi được hỏi có thường suy nghĩ nhiều hay không, Minh cho biết điều khiến em bận tâm nhất vẫn là chuyện học tập.

Sau cuộc thi, Minh muốn ăn một bữa thật ngon cùng gia đình và những người thân yêu. Còn nếu được chọn một người nổi tiếng để ăn tối cùng, em chọn Hà Việt Hoàng, Á quân Olympia năm thứ 17, người có mặt tại trường quay VTV trong sáng chung kết.

Từ lá thư gửi cô giáo năm lớp 10 đến ngôi Á quân Olympia năm thứ 26, Quang Minh khép lại hành trình bằng sự kiên trì theo đuổi mục tiêu và phong thái điềm tĩnh trước áp lực.