Đáy bảng xôn xao

Hoàng Anh Gia Lai (áo sáng) tiếp tục khiến Hà Nội FC (giữa) trắng tay rời sân Pleiku.

Những bước ngoặt từ chấm 11m

Điểm nhấn lớn nhất của vòng đấu gọi tên TP Đồng Nai và Hoàng Anh Gia Lai, hai đội bóng chịu muôn vàn áp lực khi giậm chân ở vị trí "đèn đỏ".

Trên sân nhà, TP Đồng Nai đón tiếp SHB Đà Nẵng với quyết tâm giành bằng được 3 điểm đầu tiên của mùa giải. Bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở phút 44 khi Công Phượng đi bóng táo bạo bị Matias phạm lỗi và mang về quả phạt đền quý như vàng. Trên chấm 11m, Vulic Milos của đội chủ nhà đã tận dụng thành công để ấn định chiến thắng 1-0 tối quan trọng. 3 điểm trọn vẹn này không chỉ cắt đứt chuỗi trận bết bát mà là liều thuốc tinh thần quý giá cho Công Phượng và đồng đội, dù chưa thể thoát khỏi vị trí bét bảng. Ngay khi trọng tài chính nổi còi kết thúc 90 phút trận đấu trên sân Đồng Nai, HLV Việt Thắng đã bật khóc. Những giọt nước mắt của niềm vui, của sự giải tỏa và trút bỏ áp lực. Ngược lại, SHB Đà Nẵng tiếp tục sa vào "dớp" trắng tay trước những đội bóng dưới cơ và ngang cơ.

Trong khi đó, chảo lửa Pleiku chứng kiến màn thăng hoa đầy cảm xúc của Hoàng Anh Gia Lai trước đối thủ duyên nợ Hà Nội FC. Đội bóng phố Núi thi đấu quả cảm, kiên cường chống đỡ và tận dụng triệt để những sai lầm của đối phương. Phút 29, tận dụng tình huống phạt góc, Châu Phi bật cao đánh đầu ghi bàn thắng cho đội nhà. Nhưng cũng chỉ 2 phút sau, chính Châu Phi lại mắc lỗi trong pha tranh bóng với Hải Long khiến tiền vệ của Hà Nội FC ngã trong vòng cấm, dẫn đến quả 11m. Trên chấm phạt đền, Văn Quyết đã ghi bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho đội khách. Dù vậy, HAGL tiếp tục dẫn bàn ngay trước khi hiệp 1 khép lại cũng sau một tình huống phạt đền và người lập công để đưa chủ nhà dẫn lại lần thứ hai là Luann Xavier. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

3 điểm quý giá giúp cho đội chủ sân Pleiku nhảy lên vị trí thứ 12 và trao lại vị trí chót bảng cho TP Đồng Nai sau một ngày bị đẩy xuống vị trí đội sổ.

Có thể thấy, các quả penalty nghiệt ngã ở cả hai cuộc so tài trên chính là "lưỡi dao" định đoạt số phận trận đấu, trực tiếp tiếp lửa cho những cái tên yếu thế vươn lên mạnh mẽ, khiến khu vực đáy bảng trở nên "xôn xao" hơn bao giờ hết.

Sông Lam Nghệ An vẫn bất bại và sự trở lại của các ứng viên

Nếu như nhóm dưới bùng nổ biến số thì nhóm đầu bảng lại khẳng định đẳng cấp của những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Thép Xanh Nam Định duy trì phong độ thăng hoa khi đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 ngay trên sân khách, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 16 điểm. Vua phá lưới V-League 2025/26 Alan lập cú đúp giúp đương kim vô địch Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-1 kịch tính trong trận đại chiến nội bộ với Công an TPHCM trên sân Hàng Đẫy, duy trì vị trí thứ 2 với 14 điểm. Trên sân nhà, Ninh Bình FC ghi cả 3 bàn (Lucas, Nguyễn Đức Chiiến- phản lưới, Lê Phát) để đánh bại tân binh Bắc Ninh FC 2-1, áp sát top 3 với 13 điểm.

Vòng 7 cũng ghi nhận Sông Lam Nghệ An tiếp tục sắm vai "kẻ ngáng đường khó chịu" bậc nhất mùa này. Làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, đội bóng xứ Nghệ đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và khép lại với kết quả hòa 2-2.

Trận hòa này giúp Sông Lam Nghệ An nối dài mạch trận bất bại từ đầu mùa lên con số 7 (3 thắng, 4 hòa). Với lối chơi kỷ luật, giàu sức trẻ và sự gắn kết cao, đại diện xứ Nghệ âm thầm chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trở thành hiện tượng thú vị nhất của giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Vòng 7 khép lại nhưng mở ra một chặng đường vô cùng khó đoán. Sự trỗi dậy mạnh mẽ từ nhóm cuối cùng cuộc bám đuổi quyết liệt trên đỉnh bảng hứa hẹn sẽ đưa V-League 2026/27 bước vào giai đoạn hấp dẫn và nảy lửa hơn bao giờ hết!