Cao Hoàng Minh được triệu tập bổ sung vào đội tuyển U23 Việt Nam

2 cầu thủ trước đó đã được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam để tham dự giải này là Trần Thanh Trung (Ninh Bình FC) và Nguyễn Trọng Tuấn (Hưng Yên) đã gặp vấn đề về chấn thương.

Cao Hoàng Minh (phải) đã lên tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc

Để bổ sung các vị trí trên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã triệu tập bổ sung Cao Hoàng Minh (HAGL) và Nguyễn Đức Phú (Công an TP. Hồ Chí Minh).

Hoàng Minh là tiền vệ trung tâm trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL. Năm 2023, anh được cho Bà Rịa - Vũng Tàu mượn. Đến năm 2024, cầu thủ sinh năm 2003 chính thức được trao cơ hội ở HAGL thi đấu tại V.League.

Hoàng Minh chỉ cao 1m73, nặng 64 kg nhưng được đánh giá cao ở khả năng tranh chấp quyết liệt, thu hồi bóng tốt ở khu vực trung tuyến. Anh thường được ra sân từ băng ghế dự bị và có màn thể hiện ấn tượng mỗi khi có cơ hội.

Trước đó, U23 Việt Nam đã có sự góp mặt của 4 cầu thủ HAGL gồm: thủ thành Nguyễn Vũ Khang, hậu vệ Nguyễn Quốc Quang Huy cùng 2 tiền đạo Nguyễn Minh Tâm và Trần Gia Bảo.