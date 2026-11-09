Mục tiêu của U23 Việt Nam tại giải giao hữu có Thái Lan, Qatar, Singapore

Giải bóng đá giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026 với sự tham gia của 4 đội tuyển U23 gồm Việt Nam, Thái Lan, Qatar, Singapore diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 trên sân Pleiku (Gia Lai).

Phát biểu tại họp báo trước trận, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết chủ nhà U23 Việt Nam dự giải với sự kết hợp giữa một số cầu thủ vừa tham dự ASIAD và những gương mặt mới. Đây sẽ là thế hệ tiếp nối của bóng đá Việt Nam.

"Thi đấu với các đối thủ chất lượng, chúng tôi mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng đến các giải đấu trong năm 2027 và xa hơn là xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam. U23 Việt Nam đặt mục tiêu thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho người hâm mộ và từng bước xây dựng một đội tuyển có chất lượng tốt nhất trong tương lai", HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

HLV Đinh Hồng Vinh (giữa) và đại diện các đội phát biểu tại họp báo trước giải Gia Lai VTV Cup 2026 (Ảnh: VFF)

HLV Chawatchai Damrong của U23 Thái Lan cho biết mang tới giải nhiều cầu thủ trẻ. Đây là thế hệ mới của bóng đá Thái Lan, bên cạnh một số gương mặt đã có kinh nghiệm thi đấu.

Khẳng định việc được thi đấu với những đối thủ chất lượng là cơ hội rất tốt để học trò trưởng thành, HLV Chawatchai đánh giá trận mở màn gặp U23 Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt và đội sẽ nỗ lực hết sức.

Về phía U23 Qatar, HLV Jose Angel cho biết giải là dịp để ông làm việc cùng một số cầu thủ, giúp họ có thêm thời gian gắn kết và hiểu nhau hơn, trong bối cảnh thời gian qua không có nhiều cơ hội hội quân, tập luyện.

"Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội được thi đấu với nhiều đối thủ khác nhau để đánh giá chính xác năng lực của mình. Một số cầu thủ chưa có nhiều thời gian làm việc cùng nhau, vì thế giải đấu này rất hữu ích để toàn đội tập trung, tập luyện, xác định những vấn đề cần cải thiện và đánh giá tình hình lực lượng hiện tại", HLV Jose Angel nói.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân gặp U23 Thái Lan ngày 10-11 (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, HLV Mohamed Kassim của U23 Singapore đây là cơ hội quý giá và hy vọng giải đấu sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của các cầu thủ trẻ.

"Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình và tích lũy thêm kinh nghiệm. Tôi cho rằng U23 Việt Nam là một đối thủ chất lượng, giúp chúng tôi có cơ hội kiểm chứng năng lực. Sự khác biệt nằm ở kinh nghiệm, và những trận đấu sắp tới sẽ là dịp để các cầu thủ hoàn thiện bản thân, tích lũy thêm những bài học cần thiết", HLV trưởng U23 Singapore bày tỏ.