Tư lệnh Bộ đội Biên phòng biểu dương Đội bóng chuyền Biên Phòng MB

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đại diện các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chụp ảnh lưu niệm với Đội bóng chuyền Biên Phòng MB đoạt chức vô địch Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ - Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026. Ảnh: Lê Khoa

Tối 8/11/2026, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra trận Chung kết Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2026 giữa Đội bóng chuyền Biên Phòng MB và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tại trận chung kết, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn (cơ sở vật chất, kinh phí còn hạn hẹp, lực lượng vận động viên chưa đồng đều, bị chấn thương, phải thi đấu với đội chủ nhà, áp lực tâm lý...) nhưng với ý chí quyết tâm cao, tinh thần quả cảm, Đội bóng chuyền Biên Phòng MB đã xuất sắc giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-2 trước Đội bóng chuyền Công an thành phố Hồ Chí Minh và bảo vệ thành công chức Vô địch quốc gia lần thứ 3 liên tiếp (là đội bóng chuyền đầu tiên đạt được thành tích này).

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhiệt liệt biểu dương Ban lãnh đạo, huấn luyện viên, vận động viên, đội ngũ phục vụ Đội bóng chuyền Biên Phòng MB và thưởng nóng 100 triệu đồng; đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ và tạo mọi điều kiện của cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh tại phía Nam, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật và Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Biên phòng dành cho Đội bóng chuyền Biên Phòng MB cũng như Đoàn Thể thao Bộ đội Biên phòng.

Kết quả đạt được rất đáng tự hào, vinh dự, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh của người lính biên phòng luôn kiên cường, bền bỉ, vượt lên chính mình, khắc phục khó khăn, vì màu cờ, sắc áo. Đây là nguồn cảm hứng, cổ vũ to lớn, khích lệ phong trào rèn luyện sức khỏe, hoạt động thể dục, thể thao toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng và thể thao Quân đội nói chung; lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh, tạo động lực, niềm tin và khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng lập nhiều thành tích để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ Tư lệnh yêu cầu tập thể Đoàn Thể thao Bộ đội Biên phòng phát huy thành tích “VÔ ĐỊCH”, tiếp tục cố gắng, phấn đấu hơn nữa, chăm chỉ luyện tập đạt kết quả cao nhất, trước mắt, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Bộ đội Biên phòng quyết tâm đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, mang lại vinh quang cho Bộ đội Biên phòng và Quân đội.

Chờ tin chiến thắng của các đồng chí!