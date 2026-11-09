Vượt Thái Lan, điền kinh Việt Nam nhất toàn đoàn tại giải U18 và U20 Đông Nam Á

Tham dự với 46 vận động viên, đội tuyển điền kinh Việt Nam xuất sắc giành 19 huy chương vàng (HCV), 12 huy chương bạc (HCB), 9 huy chương đồng (HCĐ), đứng thứ nhất chung cuộc.

Các thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Giải vô địch điền kinh U18 và U20 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VAF

Tại giải, đội tuyển điền kinh Việt Nam ghi nhận nhiều vận động viên đạt thành tích đáng chú ý. Ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ nhóm tuổi U18, các vận động viên Tạ Gia Khánh, Trần Mai Bảo Ngọc, Mai Quang Giáp và Nguyễn Ngọc Thảo My xuất sắc giành HCV.

Trên đường chạy chung kết nội dung 2.000m chướng ngại vật nam nhóm tuổi U18, tuyển thủ Bùi Tuấn Tú giữ phong độ tốt để giành HCV. Tại nội dung 1.500m nam, Chu Hải Đăng giành HCV, đồng thời phá kỷ lục nhóm tuổi U18 của giải đấu với thông số 4 phút 4,63 giây (kỷ lục cũ được Lê Tiến Long của điền kinh Việt Nam lập năm 2018, với thành tích 4 phút 6,02 giây).

Với nhóm tuổi U20, đội tuyển điền kinh Việt Nam đạt HCV nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ của tuyển thủ Đinh Thị Thu Hương, HCV 400m nữ của Lê Thị Diễm Hằng, HCV ném lao nam của Phan Văn Anh Kiệt.

Đáng chú ý, chủ nhà Thái Lan đứng thứ hai trên bảng xếp hạng huy chương với 16 HCV, 24 HCB và 20 HCĐ. Đội tuyển Malaysia đứng thứ ba với 8 HCV, 15 HCB, 13 HCĐ.

Bảng xếp hạng huy chương tại Giải vô địch điền kinh U18 và U20 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VAF