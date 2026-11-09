Cầu thủ Bồ Đào Nha từ chối lấy áo số 7 của Ronaldo

Mora từ chối lấy áo số 7 của Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Sau khi Ronaldo tuyên bố khép lại sự nghiệp quốc tế, câu chuyện về người kế thừa chiếc áo số 7 huyền thoại của đội tuyển Bồ Đào Nha nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong số những cái tên được kỳ vọng, Rodrigo Mora là một ứng viên đáng chú ý nhờ tiềm năng phát triển và những bước tiến gần đây trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 2007 không có ý định tiếp nhận di sản của đàn anh. Trên Tribuna, Mora dành những lời tri ân đặc biệt cho Ronaldo, người mà anh có cơ hội sát cánh trong màu áo đội tuyển quốc gia thời gian qua.

"Tôi may mắn khi được thi đấu và chia sẻ phòng thay đồ với Cristiano. Anh ấy là hình mẫu của mọi người. Ronaldo giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế và Bồ Đào Nha biết ơn những gì anh ấy đã cống hiến", Mora chia sẻ.

Khi được hỏi về khả năng khoác áo số 7 trong tương lai, cầu thủ trẻ nhanh chóng đưa ra câu trả lời dứt khoát: "Không. Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Trọng trách ấy quá lớn đối với tôi. Số áo 86 phù hợp với tôi hơn".

Theo Goal, phản ứng của Mora không quá bất ngờ. Chiếc áo số 7 tại đội tuyển Bồ Đào Nha gắn liền với một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Ronaldo không chỉ là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của đội tuyển nước này, mà còn đóng vai trò thủ lĩnh trong hành trình chinh phục EURO 2016 và hai danh hiệu UEFA Nations League.

Vì vậy, bất kỳ cầu thủ nào tiếp quản số áo của CR7 cũng khó tránh khỏi áp lực so sánh. Với Mora, việc giữ lại số áo 86 có lẽ là cách để anh tập trung phát triển sự nghiệp thay vì sớm phải gánh vác kỳ vọng quá lớn.

Sinh năm 2007, Mora trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Porto và đang khoác áo AS Roma. Anh được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.