Môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Cuộc đua của những võ sĩ hàng đầu

Các võ sĩ kickboxing hàng đầu sẽ tranh tài tại Đại hội. Ảnh: Kickboxing Ranking

Nhiều gương mặt xuất sắc cùng tranh tài

Môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thu hút 263 vận động viên, gồm 173 nam, 90 nữ cùng 40 huấn luyện viên thuộc 28 đoàn thể thao. Đây là dịp để các đơn vị đánh giá thực chất lực lượng, khẳng định vị thế trong môn võ đối kháng đang ngày càng phát triển ở Việt Nam.

Theo danh sách đăng ký, thành phố Hồ Chí Minh có lực lượng đông nhất với 23 vận động viên; Cần Thơ có 19 vận động viên, Quân đội 17 vận động viên. Các đoàn Hà Nội, Đồng Tháp, Đắk Lắk và Đồng Nai cùng đăng ký 12 vận động viên. Sự góp mặt của nhiều đơn vị có truyền thống, thế mạnh trong môn võ này khiến cuộc cạnh tranh huy chương được dự báo rất quyết liệt.

Đáng chú ý, giải đấu quy tụ nhiều võ sĩ từng khẳng định năng lực qua các giải đấu trong nước và quốc tế. Đoàn Hà Nội có những gương mặt như Kiều Huy Quân, Nguyễn Sĩ Thắng, Nguyễn Quang Huy, Bùi Hải Linh, Triệu Thị Phương Thùy, Nguyễn Thị Chiều. Đoàn thành phố Hồ Chí Minh góp mặt với Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hà, Lê Duy Sỏi, Nguyễn Đình Minh Khuê. Bên cạnh đó là những võ sĩ đáng chú ý như Nguyễn Văn Nhân (Đồng Nai), Dương Danh Hoạt (Bắc Ninh), Bùi Duy Chí Thành, Nguyễn Thị Mai (Nghệ An), Trương Ngô Gia Huy, Huỳnh Quang Thiều (Quân đội), Võ Thị Trinh (Đà Nẵng)...

Việc quy tụ đông đảo võ sĩ có chuyên môn tốt không chỉ nâng cao chất lượng các trận đấu mà còn tạo nên cuộc cạnh tranh thực chất giữa những trung tâm kickboxing mạnh trên cả nước. Mỗi đoàn đều có mục tiêu riêng, từ bảo vệ thành tích, cải thiện thứ hạng đến tìm kiếm những gương mặt mới có khả năng đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn, ông Đàm Công Điền, phụ trách bộ môn Boxing - Kickboxing, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức phụ trách chuyên môn giải cho biết, các đoàn đều mang đến những vận động viên có trình độ tốt. Giải đấu không chỉ là cuộc tranh tài giành huy chương mà còn là cơ hội để giới chuyên môn đánh giá lực lượng, phát hiện và tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu khu vực và quốc tế.

Ngay sau lễ khai mạc, các võ sĩ đã bước vào những trận đấu đầu tiên thuộc nội dung Lowkick nam. Không khí trên sàn đấu nhanh chóng trở nên sôi động với những màn tấn công, phòng thủ quyết liệt. Qua từng trận đấu, năng lực chuyên môn, sự chuẩn bị và bản lĩnh của các võ sĩ được thể hiện rõ nét.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, đoàn Hà Nội từng dẫn đầu môn Kickboxing với 4 Huy chương vàng và 1 Huy chương đồng. Vì vậy, cuộc cạnh tranh thứ hạng tại kỳ Đại hội năm nay nhận được sự quan tâm rất lớn, nhất là khi nhiều đơn vị đã có sự đầu tư mạnh mẽ cho lực lượng vận động viên. Các trận chung kết của 23 nội dung dự kiến diễn ra ngày 14-11, hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn.

Công tác lấy mẫu kiểm tra doping tại các môn thi đấu của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Ảnh: Kickboxing Ranking

Thắt chặt kiểm tra doping, bảo đảm công bằng trong thi đấu

Cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức môn Kickboxing cũng như các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đề cao tính trung thực và công bằng. Trong đó, kiểm tra doping là nhiệm vụ được đặc biệt chú trọng nhằm bảo vệ sức khỏe vận động viên và bảo đảm giá trị thực chất của thành tích thể thao.

Theo kế hoạch, Trung tâm Phòng, chống doping Việt Nam triển khai chương trình lấy khoảng 160 mẫu kiểm tra doping tại các môn thi đấu trong toàn Đại hội. Việc lấy mẫu được thực hiện ngẫu nhiên, không thông báo trước về thời gian và địa điểm nhằm bảo đảm tính khách quan, hạn chế khả năng đối phó hoặc can thiệp vào quá trình kiểm tra.

Đại diện Trung tâm Phòng, chống doping Việt Nam cho biết, cán bộ lấy mẫu thực hiện nhiệm vụ độc lập với ban tổ chức từng môn thi đấu. Số lượng mẫu tại mỗi môn được giữ bí mật; toàn bộ quy trình lấy mẫu, bảo quản và chuyển mẫu đi phân tích phải tuân thủ các quy định chuyên môn.

Đáng chú ý, các mẫu thử được gửi đến phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn, được Tổ chức Phòng, chống doping thế giới (WADA) công nhận. Việc phân tích được thực hiện theo danh mục chất cấm và phương pháp cấm trong thể thao, bảo đảm kết quả kiểm tra có độ tin cậy.

Trước đó, tại Đại hội, môn Karate và Muay đã ghi nhận những trường hợp vận động viên được lựa chọn lấy mẫu kiểm tra doping. Đây là những môn đầu tiên triển khai hoạt động này trong kỳ Đại hội năm nay, cho thấy công tác phòng, chống doping được thực hiện xuyên suốt, không giới hạn ở một số môn thể thao.

Tiểu ban Kiểm tra doping Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cũng đã được thành lập để triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày diễn ra môn thi đấu đầu tiên và kết thúc vào ngày bế mạc Đại hội. Khu vực kiểm tra được bố trí tại địa điểm thi đấu, tạo thuận lợi cho việc lấy mẫu, đồng thời bảo đảm quy trình thực hiện đúng quy định.

Một điểm đáng chú ý là điều lệ của 48 môn thể thao (63 phân môn) tại Đại hội đều quy định cụ thể các nội dung liên quan đến kiểm tra doping. Việc phổ biến quy định ngay từ đầu giúp huấn luyện viên, vận động viên chủ động tìm hiểu, nắm rõ trách nhiệm và những yêu cầu cần tuân thủ, tránh các vi phạm có thể ảnh hưởng đến thành tích, danh dự cá nhân cũng như kết quả của đoàn thể thao.

Trong thể thao thành tích cao, chiến thắng phải được quyết định bằng tài năng, quá trình tập luyện và bản lĩnh thi đấu, trên cơ sở tuân thủ luật lệ. Vì vậy, kiểm tra doping không đơn thuần là hoạt động giám sát mà còn là biện pháp bảo vệ quyền lợi của những vận động viên thi đấu bằng năng lực thực chất.

Với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, chuyên môn và công tác kiểm tra doping, môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 không chỉ là nơi tranh tài của những võ sĩ hàng đầu cả nước mà còn góp phần khẳng định yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tổ chức thể thao thành tích cao. Những tấm huy chương sẽ có ý nghĩa trọn vẹn hơn khi được xác lập trong môi trường thi đấu minh bạch, công bằng, phản ánh đúng tài năng, nỗ lực và bản lĩnh của mỗi vận động viên.