Các đội tuyển thể thao Hà Nội được động viên trước thềm đại hội
Nhằm tiếp thêm động lực cho các vận động viên hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, mới đây, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã trực tiếp đến thăm, động viên các đội tuyển đang tập luyện và thi đấu tại TP Hồ Chí Minh. Sự đồng hành kịp thời từ phía lãnh đạo ngành thể thao Thủ đô được kỳ vọng sẽ là bệ phóng tinh thần quan trọng giúp các đội tuyển tự tin bứt phá.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cac-doi-tuyen-the-thao-ha-noi-duoc-dong-vien-truoc-them-dai-hoi-246261109203920782.htm