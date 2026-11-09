Tranh cãi quanh bàn thắng cứu MU thoát thua

Lammens tham gia pha tấn công cuối cùng của trận đấu.

Rạng sáng 9/11, Manchester United tạo nên màn ngược dòng khó tin trước Aston Villa ở vòng 10 Premier League. Tuy nhiên, kết quả 4-4 tại Old Trafford bị phủ bóng bởi tình huống gây tranh cãi ở những giây cuối trận.

Phút 96, Patrick Dorgu ghi bàn ấn định tỷ số sau một pha bóng lộn xộn trong vùng cấm Aston Villa. Trước đó, thủ môn Senne Lammens dâng cao tham gia tấn công trong nỗ lực tìm bàn gỡ. Khi bóng được đưa vào, người gác đền của MU có va chạm với thủ môn Zion Suzuki bên phía đội khách.

Lammens dường như cản trở khả năng tiếp cận bóng của Suzuki. Thủ môn người Nhật Bản không thể xử lý tình huống như mong muốn. Bóng bật ra đúng vị trí Dorgu và cầu thủ này lập tức tận dụng cơ hội để ghi bàn.

Các cầu thủ Aston Villa phản ứng dữ dội sau tình huống này, cho rằng Lammens phạm lỗi với thủ môn đội nhà. Trọng tài Chris Kavanagh tham khảo VAR nhưng vẫn quyết định công nhận bàn thắng. Suzuki tiếp tục phản đối sau đó và phải nhận thẻ vàng.

MU thoát thua bằng bàn gỡ hoà 4-4 ở phút cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Reuters.

Quyết định này khiến trận đấu trở thành tâm điểm tranh luận. Câu hỏi được đặt ra là liệu Lammens có phạm lỗi trong tình huống tranh chấp với Suzuki hay không. Trong tình huống quay chậm, thủ môn của MU thậm chí còn không quan sát pha treo bóng mà chỉ chú ý đến vị trí của Suzuki.

Trước đó, Aston Villa khởi đầu như mơ khi Alisson Edward ghi bàn ngay phút đầu tiên, còn Nicolas Jackson nhân đôi cách biệt ở phút thứ tư. Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 16 rồi Youri Tielemans gỡ hòa 2-2 trước giờ nghỉ.

Đầu hiệp hai, John McGinn đưa đội khách vượt lên bằng quả phạt đền ở phút 48. Leon Goretzka nâng tỷ số lên 4-2 sau đó năm phút, tận dụng sai lầm của Leny Yoro. MU tưởng chừng phải nhận thất bại, nhưng Zirkzee ghi bàn ở phút 92 trước khi Dorgu hoàn tất màn thoát thua trong gang tấc.

Highlights Manchester United 4-4 Aston Villa Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.