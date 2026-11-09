Nhận định bóng đá U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: So tài nảy lửa tại Phố Núi

Bài toán chuẩn bị gấp gáp của đội chủ nhà

Do lịch thi đấu tại V-League 2026/27, phần lớn các tuyển thủ U23 Việt Nam chỉ hội quân đầy đủ vào ngày 9/11 và có một buổi tập vào chiều cùng ngày. Quỹ thời gian quá ngắn khiến ban huấn luyện khó triển khai trọn vẹn ý đồ chiến thuật, trong khi các cầu thủ cũng chưa có nhiều cơ hội để tạo sự ăn ý.

U23 Việt Nam đụng U23 Thái Lan ngay trận mở màn của U23 Gia Lai VTV Cup 2026.

Khó khăn còn đến từ việc Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương được điều động lên đội tuyển quốc gia. Dù vậy, đội hình hiện tại vẫn có nền tảng đáng kỳ vọng với 26 cầu thủ, trong đó có 7 gương mặt từng dự ASIAD 2026.

Sự xuất hiện của bộ đôi cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa đem lại thêm màu sắc cho U23 Việt Nam. Minh Hoàng và Đăng Khoa từng khoác áo đội tuyển quốc gia, vì thế được chờ đợi sẽ mang tới kinh nghiệm và khả năng xử lý khác biệt ở những thời điểm quyết định. Lê Văn Thuận, Lê Đình Long Vũ hay Trần Gia Bảo cũng là những phương án có thể tạo đột biến.

U23 Thái Lan trẻ nhưng không dễ bị bắt nạt

U23 Thái Lan cũng đến Pleiku trong hoàn cảnh tương tự khi chỉ tập trung sau khi các cầu thủ hoàn tất nhiệm vụ ở CLB. Đội bóng xứ chùa vàng sử dụng lực lượng chủ yếu sinh năm 2005 và 2006, hướng tới quá trình chuẩn bị dài hạn cho các giải đấu năm 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028.

Tuy nhiên, sự trẻ trung không đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm. Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri và Yotsakorn Burapha là những cái tên đủ khả năng gây sức ép lên hàng thủ Việt Nam. Những kết quả tích cực tại ASIAD 2026 cho thấy đội khách có nền tảng kỹ thuật và tinh thần thi đấu đáng tôn trọng.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Việt Nam khi đội bóng áo đỏ thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 5 lần chạm trán gần nhất. Dẫu vậy, thất bại 0-1 tại CFA Team China 2026 là lời nhắc rằng U23 Thái Lan vẫn biết cách gây khó khăn cho đối thủ. Trên sân Pleiku, sự cổ vũ của khán giả có thể giúp U23 Việt Nam chiếm ưu thế về tinh thần. Nếu tận dụng tốt các tình huống cố định và những pha tấn công biên, đội chủ nhà đủ khả năng giành trọn 3 điểm trong trận ra quân.

Dự đoán U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 2-0

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyễn Lương Tuấn Khải, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt; Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Minh, Bảo Long, Bá Đạt, Lê Văn Thuận; Williams Minh Hoàng, Trần Gia Bảo.

U23 Thái Lan: Sirassawut Wongruankham; Jiradet Taichankong, Eakaphat Jaenoduang, Chaiyasit Popoon, Tanakrit Lomnak; Peeranan Buakai, Jittipat Wasungnoen, Siradanai Phosri; Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri, Paripan Wongsa.