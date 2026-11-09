Tuyển Indonesia không muốn chơi với các đội ngoài top 120 FIFA

Ông John Herdman không muốn đá giao hữu với đối thủ yếu. Ảnh: Minh Chiến.

Đội tuyển Indonesia mới đây chính thức quyết định không thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Matchday tháng 11/2026, thay vào đó toàn đội sẽ chuyển sang tập huấn tại Bali (Indonesina). Động thái kể trên diễn ra sau khi kế hoạch chạm trán đội tuyển Jordan (hạng 72 FIFA) bị đổ bể.

Theo Bolasport, ban huấn luyện "Garuda" cũng xác định việc so tài với các đối thủ ngoài top 120 thế giới sẽ không mang lại giá trị thiết thực về mặt chuyên môn cho đội bóng xứ vạn đảo.

Lên tiếng giải thích về quyết định gây tranh cãi, huấn luyện viên trưởng Herdman cho biết: "Chúng tôi hiểu sự thất vọng của người hâm mộ, nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này là an toàn và sức khỏe của các cầu thủ".

"Toàn đội đã nỗ lực để trận đấu được diễn ra, kể cả đề xuất dời địa điểm sang Đảo Síp hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đối tác đều từ chối. Vì vậy, chúng tôi buộc phải thích nghi. Đây là một quyết định có ý thức và mang tính chiến thuật vì lợi ích lâu dài", HLV trưởng tuyển Indonesia cho biết.

Trong đợt hội quân tại Bali (Indonesia), chiến lược gia người Anh dự kiến không triệu tập các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu. Ban huấn luyện sẽ tận dụng đợt tập huấn này để rà soát lực lượng nội binh và kiểm tra năng lực của các ứng viên nhập tịch mới, hướng đến việc duy trì sự ổn định cho đội hình sau những kết quả tích cực tại đấu trường khu vực.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.