Khi Lammens cũng không còn đáng tin

Một đội bóng có thể chấp nhận việc hậu vệ mắc sai lầm, nhưng không thể sống chung với những thủ môn liên tục tự đưa bóng vào tình thế nguy hiểm. Manchester United từng tìm thấy sự an tâm ở Senne Lammens, người được kỳ vọng chấm dứt nhiều năm bất ổn trong khung gỗ. Thế nhưng, trận hòa Aston Villa 4-4 tối 8/11 đặt ra câu hỏi đáng lo ngại: Nếu ngay cả Lammens cũng không còn đáng tin, MU sẽ dựa vào ai?

Chỉ trong 3 phút 40 giây, thủ môn người Bỉ hai lần mắc lỗi khiến đội chủ sân Old Trafford bị dẫn 0-2. Một trận đấu kéo dài 90 phút, nhưng MU gần như phải dành toàn bộ thời gian còn lại để sửa chữa hậu quả từ màn khởi đầu thảm họa.

Điều đáng trách không chỉ nằm ở hai bàn thua. Lammens đánh mất phẩm chất quan trọng nhất từng giúp anh chiếm được niềm tin tại Old Trafford: sự ổn định.

Lammens không được phép mắc những lỗi như thế

Phút đầu tiên, Alysson vượt qua Diogo Dalot rồi dứt điểm từ góc hẹp. Lammens đứng đúng vị trí, thu hẹp được khoảng trống nhưng vẫn để bóng lọt qua hai chân. Chưa đầy ba phút sau, anh tiếp tục đẩy cú sút của Alysson đến đúng vị trí Nicolas Jackson, tạo điều kiện cho tiền đạo Aston Villa ghi bàn.

Nếu bàn đầu tiên phản ánh sai sót về kỹ thuật cản phá, bàn thứ hai cho thấy khả năng xử lý tình huống thiếu an toàn. Hai lỗi liên tiếp, cùng xuất hiện trong những pha bóng mà một thủ môn Premier League cần làm tốt hơn.

Không thể viện dẫn sự yếu kém của hàng phòng ngự để bào chữa hoàn toàn cho Lammens. Dalot có thể để đối phương vượt qua, Yoro có thể phá bóng thiếu dứt khoát, nhưng trách nhiệm của người gác đền chính là sửa chữa những sai lầm ấy. Khi thủ môn cũng thất bại, một tình huống nguy hiểm lập tức trở thành bàn thua.

Theo Opta, MU bị dẫn 0-2 chỉ sau 3 phút 40 giây, nhanh nhất trong lịch sử CLB tại Premier League. Hai bàn thua không đơn thuần khiến đội bóng mất lợi thế. Chúng phá hỏng toàn bộ kế hoạch nhập cuộc, buộc Carrick phải điều chỉnh cách chơi ngay khi trận đấu vừa bắt đầu.

BBC Sport chấm Lammens 4 điểm. Cây viết Simon Stone nhấn mạnh sự tương phản giữa phong độ ổn định của thủ môn người Bỉ trước đó và màn trình diễn đáng thất vọng trước Aston Villa. Nhận định ấy có cơ sở, bởi Lammens từng được đánh giá là một trong số ít bản hợp đồng mang lại hiệu quả rõ ràng cho MU.

Lammens mắc hai sai lầm chỉ trong chưa đầy bốn phút, khiến MU bị Aston Villa dẫn 0-2 ngay tại Old Trafford.

Gia nhập từ Royal Antwerp vào tháng 9/2025, Lammens nhanh chóng tạo dựng vị trí nhờ khả năng phản xạ, chọn vị trí và xử lý đơn giản. Mùa 2025/26, anh có 32 lần ra sân tại Premier League, thực hiện 79 pha cứu thua và giữ sạch lưới 8 trận.

Theo Sky Sports, Lammens ngăn chặn số bàn thua kỳ vọng nhiều hơn thực tế tới 6,39 bàn, thành tích tốt nhất Premier League mùa trước. Anh góp phần đưa MU cán đích thứ ba và được bình chọn là Bản hợp đồng xuất sắc nhất giải đấu.

Những thống kê ấy từng chứng minh MU sở hữu một thủ môn có khả năng tạo khác biệt. Tuy nhiên, bóng đá không vận hành bằng thành tích quá khứ. Một người gác đền từng cứu đội bóng nhiều lần vẫn phải chịu trách nhiệm khi mắc sai lầm trực tiếp.

Ở tuổi 24, Lammens còn đủ thời gian phát triển. Song, tuổi trẻ không thể trở thành lý do để bỏ qua những lỗi cơ bản, nhất là khi MU đang cần từng điểm số để thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Khi điểm tựa cuối cùng cũng sụp đổ

Sẽ thiếu công bằng nếu quy cả bốn bàn thua cho Lammens. Dalot phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền đầu hiệp hai, còn Yoro xử lý thiếu dứt khoát trước bàn nâng tỷ số lên 4-2 của Leon Goretzka. Tuy nhiên, việc phân chia trách nhiệm cá nhân không thể che giấu một thực tế: hệ thống phòng ngự MU đang hoạt động dưới mức tiêu chuẩn của Premier League.

Theo Opta, MU nhận 30 bàn thua trên mọi đấu trường tính đến thời điểm Goretzka ghi bàn, nhiều nhất trong số các CLB thuộc năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đội bóng cũng không giữ sạch lưới ở 10 vòng đầu Premier League, lần đầu tiên kể từ mùa 1986/87.

Những con số không còn cho phép Carrick giải thích bằng sự thiếu may mắn. Một đội bóng nhận bàn thua liên tục, từ sai lầm vị trí, tranh chấp đến xử lý trong vùng cấm, rõ ràng có vấn đề về tổ chức và kỷ luật phòng ngự.

Từng được bình chọn là Bản hợp đồng xuất sắc nhất Premier League 2025/26, Lammens đang đối mặt những nghi ngờ về sự ổn định trong khung thành.

Lammens từng là người giúp che lấp những khiếm khuyết ấy. Khi các hậu vệ để đối phương vượt qua, anh có thể cứu thua. Khi MU chịu sức ép, những pha xử lý chắc chắn của thủ môn giúp đồng đội lấy lại bình tĩnh. Nhưng một hệ thống phải liên tục trông chờ vào người gác đền vốn đã tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ.

Trận hòa Aston Villa cho thấy hậu quả khi chốt chặn cuối cùng cũng mắc lỗi. MU tung ra 26 cú sút, tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 3,55 và ghi bốn bàn. Trong khi đó, Aston Villa chỉ cần 12 cú sút để ghi cùng số bàn thắng, với xG 2,88.

Đội bóng của Carrick thậm chí hai lần ngược dòng từ cách biệt hai bàn, thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử Premier League. Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu lần lượt ghi bàn, nhưng những nỗ lực ấy chỉ đủ mang về một điểm.

Một đội bóng ghi bốn bàn trên sân nhà mà vẫn không thắng không thể tiếp tục đổ lỗi cho hàng công. MU có khả năng tạo cơ hội, có những cầu thủ biết cách ghi bàn và vẫn giữ được tinh thần chiến đấu. Vấn đề nằm ở khả năng bảo vệ thành quả.

Cuối trận, Lammens thậm chí phải rời khung thành để tham gia quả phạt góc. Anh xuất hiện trong tình huống va chạm với Zion Suzuki trước khi Dorgu ghi bàn gỡ hòa 4-4. Hình ảnh thủ môn MU lên tham gia tấn công trong thời gian bù giờ cho thấy đội chủ nhà đã bị đẩy vào hoàn cảnh tuyệt vọng như thế nào.

Sau 10 vòng, MU chỉ giành 8 điểm, đứng thứ 18 và trải qua tám trận liên tiếp không thắng tại Premier League. Với vị trí ấy, những lời ca ngợi tinh thần chiến đấu sau trận hòa Villa khó có thể xoa dịu sự thất vọng.

Carrick phải chịu trách nhiệm về hệ thống phòng ngự, nhưng Lammens cũng cần nhìn lại chính mình. Những pha cứu thua của mùa trước không mang lại sự miễn trừ cho các sai lầm hiện tại.

MU không cần một thủ môn thỉnh thoảng chơi xuất thần rồi mắc lỗi ở những thời điểm quan trọng. Họ cần người duy trì được sự ổn định qua từng trận, đặc biệt khi đội bóng đang gặp khó khăn.

Lammens từng được xem là lời giải cho bài toán thủ môn tại Old Trafford. Sau trận gặp Aston Villa, chính anh lại trở thành một phần của bài toán ấy. Và nếu không sớm tìm lại phong độ, thủ thành người Bỉ có nguy cơ đánh mất thứ quan trọng hơn vị trí bắt chính: niềm tin của đồng đội.

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