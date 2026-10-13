Dấu ấn từ những dự án ngàn tỷ

Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2-9 vừa qua, TPHCM đã tổ chức khởi công 11 dự án với tổng mức đầu tư lên đến hơn 181.412 tỷ đồng, huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công, đối tác công - tư (PPP) và DN tư nhân - thể hiện tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với phương châm “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”.

Một trong các dự án được đầu tư từ nguồn vốn của DN tư nhân có ý nghĩa xã hội rất lớn, đó là dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh) và chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành). Dự án được HĐND TPHCM quyết định chủ trương đầu tư theo hình thức PPP với hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), tổng mức đầu tư khoảng 15.674 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền là đơn vị đầu tư.

Nhà đầu tư tự huy động 100% vốn, thành phố thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách. Việc chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo kỳ vọng thay đổi diện mạo 2 khu dân cư cũ, cải thiện điều kiện sống và bảo đảm tái định cư tại chỗ cho người dân giữa trung tâm thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, việc khởi công dự án Chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo là sự quyết liệt của thành phố nhằm xóa bỏ những khu dân cư lụp xụp, ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, thay thế bằng những không gian sống xanh, văn minh, an toàn. Qua đó bảo đảm an sinh, tạo điều kiện để người dân an cư, lập nghiệp và hướng tới công bằng xã hội.

Trong khi đó, Dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Tạo 2 tại phường Bình Tân được triển khai trên khu đất khoảng 3.335m², quy mô 432 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 550 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn quỹ đất và nguồn vốn của DN. Dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân và người lao động, đồng thời cụ thể hóa chủ trương của thành phố về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị.

Trước đây, nguồn vốn để phát triển hạ tầng là bài toán khó của thành phố, khi ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu. Nhưng từ khi có Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 (Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 260/2025/QH15), thành phố thực hiện tốt để thu hút nhà đầu tư chiến lược theo hình thức PPP, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần khoảng 3,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư, nhưng ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 1,2 triệu tỷ đồng.

Vì vậy, thành phố cần huy động thêm khoảng 2 triệu tỷ đồng từ khu vực tư nhân. Tại các kỳ họp về tình hình kinh tế - xã hội, lãnh đạo TPHCM luôn nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 là nhiệm vụ rất lớn khi quy mô kinh tế thành phố đã vượt 3 triệu tỷ đồng.

Cải cách hành chính là yếu tố quyết định để dòng vốn tư nhân mạnh dạn rót vào thành phố. Trung ương đã tạo các “cú hích” về thể chế, vấn đề còn lại là địa phương phải vận hành thông thoáng, chuyên nghiệp và nhất quán.