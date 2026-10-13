Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp về quốc phòng, an ninh đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội

Quy chế gồm 4 chương, 13 điều, quy định về mục đích, nguyên tắc, hình thức, nội dung, trình tự, thời gian phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác lấy và cho ý kiến về điều kiện quốc phòng, an ninh đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Quy chế áp dụng đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận, quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp; không điều chỉnh các dự án đầu tư phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Đối tượng áp dụng gồm các sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp xã trực thuộc thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an thành phố trong công tác lấy và cho ý kiến về điều kiện quốc phòng, an ninh đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Việc phối hợp phải bảo đảm tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước, quy định của thành phố và sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất của UBND thành phố. Đồng thời, Quy chế xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong công tác lấy và cho ý kiến về điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh.

Công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, liên tục, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bảo đảm nguyên tắc phối hợp ngang cấp. Thông tin, tài liệu phải được cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, cản trở hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc sử dụng thông tin phải tuân thủ quy định của pháp luật và yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước.

Nội dung cho ý kiến phải được nghiên cứu, đánh giá tổng thể trên cơ sở các yếu tố kinh tế, xã hội gắn với yêu cầu, điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh có tính chiến lược, lâu dài; bảo đảm tính khách quan, toàn diện, dựa trên căn cứ pháp lý và tình hình thực tiễn.

Quy chế cũng nêu rõ yêu cầu kiên quyết không cấp phép hoặc xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, môi trường theo quy định tại khoản 3, Điều 35 Luật số 143/2025/QH15 và điểm c, khoản 3, Điều 65 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.