Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Đền Thánh Đức Mẹ Núi Cúi trước Thánh lễ cung hiến

Đền Thánh tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi là công trình kiến trúc nổi bật trong quần thể hành hương tại xã Thống Nhất, TP Đồng Nai.

Với diện tích xây dựng 5.568m2, công trình được xây dựng nhằm tôn vinh quyền năng Thiên Chúa, kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và tưởng nhớ các thánh tử đạo chứng nhân đức tin.

Bên trong Đền Thánh thuộc Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi

Công trình do KTS Ngô Viết Nam Sơn cùng các cộng sự thiết kế, tọa lạc trên một ngọn đồi thấp gần quảng trường. Đền Thánh mang hình dáng triều thiên, biểu tượng cho triều thiên Thiên Chúa ban cho Đức Maria với hồng ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Vòng nguyệt quế và triều thiên có thánh giá mạ vàng trên nóc Đền Thánh

Điểm nhấn kiến trúc nằm trên nóc Đền Thánh với vòng nguyệt quế và triều thiên có thánh giá mạ vàng, bạc, đính những viên đá quý lấp lánh.

Vẻ đẹp của Đền Thánh về đêm

Theo thiết kế, không gian bên trong Đền Thánh có sức chứa khoảng 5.000 người. Khi mở các cửa xung quanh, khu vực phục vụ các nghi lễ có thể đón hơn 20.000 người. Nếu bố trí lễ đài ở phía cuối nhà thờ, quy mô phục vụ có thể lên tới 200.000 người.

Cùng với Đền Thánh, nhà đa năng là hạng mục có quy mô lớn trong quần thể Đức Mẹ Núi Cúi. Công trình cao 3 tầng, rộng 18m, dài 291m, có diện tích xây dựng 19.034m2 và được thiết kế ôm quá nửa vòng tròn đền thánh.

Hai đầu tòa nhà là những hạng mục mang dấu ấn riêng: một bên là tháp chuông cao 50m, bên còn lại là đền các Thánh Tử đạo.

Trên nóc nhà đa năng đặt tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cao 6,2m. Bên trong nhà đa năng, tầng trệt có hành lang rộng 6m, hai bên bố trí các phòng chức năng, gồm phòng lớn và phòng nhỏ.

Các tầng phía trên được bố trí phòng ngủ, phục vụ nhu cầu lưu trú của các đoàn thể và khách hành hương khi đến với trung tâm.

Đền Thánh Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi về đêm nhìn từ trên cao

Theo Giáo phận Xuân Lộc, quá trình hình thành Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi bắt đầu từ năm 2014 với sự tham gia thiết kế của KTS Ngô Viết Nam Sơn và PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp với thiết kế công trình quần thể gồm 11 hạng mục.

Điểm nhấn của Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi là quảng trường có sức chứa hơn 100.000 người, nơi diễn ra các thánh lễ trọng thể và những dịp quy tụ đông đảo giáo dân.

Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh (ngồi xe) đến thăm Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi chuẩn bị cho Thánh lễ cung hiến Đền Thánh.

Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, nguyên Giám đốc Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi cho biết, ngày 14/10 tới, nhân kỷ niệm 61 năm thành lập Giáo phận Xuân Lộc sẽ cử hành Thánh lễ cung hiến Đền Thánh Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi.

“Với Giáo phận, đây sẽ là ngày đại lễ của tình thương và niềm tri ân, ngày mà toàn thể gia đình Giáo phận vây quanh Đức Mẹ Núi Cúi để cùng Mẹ hát lên bài ca Tạ ơn Chúa - Magnificat”, Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh chia sẻ.

Theo Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, đến nay trung tâm đã hoàn thành 9 hạng mục cần thiết, phục vụ các hoạt động mục vụ. Tuy nhiên, hành trình xây dựng vẫn còn những phần việc phía trước, nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống đức tin của toàn thể giáo dân.

Ảnh: Giáo phận Xuân Lộc, Nguyễn Thế Dương, Hùng Minh