Đà Nẵng: Thêm hơn 3.354 tỷ đồng đầu tư vào Khu thương mại tự do

Ngày 13/10/2026, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4648/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH FTZ KITA TRUNGNAM là nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng, tại vị trí số 6 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ Đà Nẵng).

Dự án có quy mô khoảng 154 ha (xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng), tổng vốn đầu tư hơn 3.354 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày Nhà nước quyết định cho thuê đất.

Bản đồ 7 vị trí quy hoạch các phân khu chức năng của Khu Thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh: chinhphu.vn

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng; cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật và đầu tư xây dựng, cho thuê các công trình thương mại, dịch vụ trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Theo quyết định, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đề xuất dự án và các văn bản liên quan; bảo đảm duy trì năng lực tài chính, kinh nghiệm và các điều kiện cần thiết trong suốt quá trình triển khai. Đồng thời, tổ chức thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, mục tiêu, quy mô và các nội dung đã được chấp thuận.

Nhà đầu tư cũng có trách nhiệm đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu với hệ thống Khu thương mại tự do thông minh của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Trường hợp vi phạm cam kết hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tháng 6/2026, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án hạ tầng các khu FTZ số 2, FTZ số 3 và FTZ số 4. Hiện nay khu FTZ số 2 đã khởi công xây dựng hạ tầng. Tổng quy mô 3 dự án hạ tầng khu chức năng tại FTZ 2, FTZ 3 và FTZ 4 là khoảng 910 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 15.025 tỷ đồng.