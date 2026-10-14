Xây dựng nông thôn mới: Ý Ðảng thoả lòng dân

Sức dân dựng xây miền quê mới

Năm 2011, khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM, tỉnh Cà Mau đối mặt với không ít thách thức như: hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ, giao thông cách trở, nhiều địa bàn dân cư phân tán; các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã bãi ngang ven biển gặp khó khăn về hạ tầng lẫn sinh kế... Trong khi đó, bộ tiêu chí chung chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, dân cư và khả năng huy động nguồn lực giữa các địa phương.

Từ thực tế ấy, muốn xây dựng NTM hiệu quả, Cà Mau xác định phải khơi dậy sức dân, tạo đồng thuận từ cơ sở. Phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, gắn với cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, trở thành nền tảng để tỉnh nhà nói chung, các địa phương nói riêng triển khai các công trình, phần việc.

Tại xã Năm Căn, tuyến đường Lê Văn Tám, Lý Nam Ðế thuộc Ấp 3, dài 600 m, được nâng cấp với mặt đường rộng 6 m, nâng cao độ lên 2,37 m và mở rộng vỉa hè thêm 3 m. Ðể công trình hoàn thành thuận lợi, người dân tự nguyện hiến đất, nâng nền nhà cho phù hợp cao độ mặt đường mới.

Ông Quách Văn Phát, người dân địa phương, chia sẻ: “Ðất khu vực đô thị hoá cao như ở đây vô cùng quý giá, vì đa phần hộ dân kinh doanh, mua bán. Nhưng để mở rộng vỉa hè, làm đường đẹp, thông thoáng hơn, tôi và bà con đều đồng lòng hiến đất”.

Theo ông Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, muốn xây dựng NTM hiệu quả phải tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Chính quyền cần công khai chủ trương, minh bạch việc sử dụng nguồn lực, lắng nghe ý kiến người dân; mọi đóng góp phải tự nguyện, phù hợp điều kiện từng gia đình. Sức dân chỉ được phát huy khi quyền lợi được bảo đảm, ý kiến được tôn trọng và công trình mang lại hiệu quả thiết thực, không chạy theo chỉ tiêu, hình thức.

Anh Trần Văn Quang, Trưởng ấp Bình Thành (xã Cái Nước), gương mẫu tôn tạo cảnh quan NTM.

Lấy chất lượng sống làm thước đo

Tại xã Vĩnh Hậu, sự đổi thay đang hiện hữu rõ nét từ cảnh quan môi trường cho đến hiệu quả sản xuất. Ðịa phương chú trọng chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh, hoa kiểng ven đường, bố trí thùng rác... tạo diện mạo nông thôn tươi đẹp. Ðặc biệt, xã đẩy mạnh phát huy lợi thế kinh tế biển, nuôi thuỷ sản. Với 13.368 ha nuôi thuỷ sản và 147 tàu cá đăng ký, thuỷ sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Ðến nay, tổng sản lượng nuôi, khai thác đạt hơn 92.522 tấn, bằng 77,12% kế hoạch năm.

Trồng hoa màu bên cạnh đầm tôm, giúp tăng thu nhập cho người dân xã Vĩnh Hậu. Ảnh: Tiến Luận

Theo đồng chí Trương Thanh Nhã, Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND xã Vĩnh Hậu, xây dựng NTM phải gắn đầu tư hạ tầng với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên cần sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và ổn định sinh kế.

Sau 15 năm xây dựng NTM, Cà Mau đã có nền tảng về hạ tầng, sản xuất và kinh nghiệm huy động sức dân. Tuy nhiên, sự chênh lệch về điều kiện phát triển giữa các địa bàn vẫn còn lớn; địa hình sông ngòi chia cắt làm tăng chi phí xây dựng, duy tu công trình; sạt lở, ngập úng, triều cường, biến đổi khí hậu và biến động thị trường tiếp tục tác động đến sản xuất, thu nhập... Do đó, lộ trình mới phải xuất phát từ thực tế từng địa phương, xác định đúng nhu cầu, khả năng cân đối nguồn lực và thứ tự ưu tiên.

Theo Quyết định số 1855/QÐ-UBND, ngày 23/5/2026 của UBND tỉnh về phân loại nhóm xã, phường đủ điều kiện thực hiện xây dựng NTM, trong 55 xã có 24 xã thuộc nhóm 1, 24 xã nhóm 2 và 7 xã nhóm 3; trong 9 phường có 7 phường đủ điều kiện triển khai. Kết quả rà soát cho thấy, 35 xã đạt từ 1-3 tiêu chí, chiếm 63,63%; 15 xã đạt từ 4-6 tiêu chí, chiếm 27,27%; chỉ 4 xã đạt từ 7-10 tiêu chí, chiếm 7,27%. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 36/55 xã đạt chuẩn NTM, tương đương 65,5%, trong đó 4 xã đạt chuẩn NTM hiện đại.

Trong các công trình, phần việc xây dựng NTM, giao thông nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030, được xác định tại Nghị quyết số 16 của Tỉnh uỷ. Theo kế hoạch, toàn tỉnh dự kiến đầu tư hơn 4 ngàn tuyến đường, với tổng chiều dài gần 5.000 km, cùng 2.702 cầu và 11.125 cống. Riêng năm 2026, các địa phương đăng ký thực hiện 341 tuyến đường dài 565 km, xây dựng 244 cầu, 2.873 cống, với tổng nhu cầu vốn khoảng 583 tỷ đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia và vốn đầu tư công. Quy mô đầu tư lớn đòi hỏi Cà Mau phải lựa chọn đúng công trình, sát nhu cầu, bảo đảm chất lượng và hiệu quả lâu dài.

Ông Nguyễn Trọng Phối, ấp Ðòn Dong (Xã Trần Văn Thời), phát triển kinh tế từ mô hình trồng màu kết hợp cây ăn trái.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các địa phương rà soát danh mục, ưu tiên công trình cấp thiết; bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và công khai nguồn lực đầu tư. Tránh dàn trải, chạy theo số lượng; mỗi công trình phải đáp ứng nhu cầu thực tế, phát huy hiệu quả và phục vụ lâu dài đời sống Nhân dân.

Xây dựng NTM giai đoạn mới đòi hỏi lộ trình sát thực tế, nguồn lực đầu tư hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm. Ðích đến không chỉ là những xã đạt chuẩn mà là cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn, sinh kế ổn định trên quê hương mình. Khi chất lượng sống và sự hài lòng của Nhân dân trở thành thước đo, xây dựng NTM mới thực chất, bền vững, ý Ðảng thoả lòng dân, cùng kiến tạo nông thôn Cà Mau giàu đẹp, văn minh, đáng sống.