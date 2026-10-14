Ðầu tư mở rộng hệ thống nước sạch ở xã Nghị Ðức, Bắc Ruộng

Tiến độ thi công dự án Mở rộng tuyến ống cấp nước các xã Bắc Ruộng, Nghị Đức đang diễn ra đúng kế hoạch

“Đòn bẩy” nâng cao chất lượng sống

Cùng với một số xã, phường trong tỉnh, xã Nghị Đức, Bắc Ruộng là những địa bàn thường chịu ảnh hưởng của thiên tai. Nhìn lại những năm qua, đặc biệt là vào mùa khô, tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số khu vực diễn ra gay gắt, đời sống và sản xuất của người dân gặp khó khăn… Thấu hiểu những khó khăn, trăn trở của người dân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng đã quyết liệt chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục để hiện thực hóa dự án trọng điểm này. Dự án đã chính thức được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư vào tháng 10/2025, với tổng mức vốn gần 31,5 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công. Mong mỏi bao năm qua về một nguồn nước sinh hoạt an toàn, ổn định của người dân địa phương nay đã sắp thành hiện thực.

Khi biết được thông tin dự án đang được tích cực thi công trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Đồng (thôn Đức Phú 1, xã Nghị Đức) chia sẻ: “Gia đình tôi và người dân trong thôn rất mong chờ có nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt. Bởi hiện nay hệ thống nước ngầm đã bị ô nhiễm một phần. Do đó, việc xây dựng hệ thống nước sạch khiến người dân rất phấn khởi vì được hưởng lợi, có nguồn nước sạch để sử dụng”.

Về phía địa phương, ông Phạm Ly Kha - Trưởng Phòng Kinh tế - UBND xã Nghị Đức cho biết: “Hiện trên địa bàn xã Nghị Đức chưa hoàn thành tiêu chí nước sạch. Do đó, việc đầu tư dự án nhằm nâng tỷ lệ nước sạch lên trên 80% để đạt tiêu chí nước sạch theo chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, trước tình trạng hạn hán thường diễn ra vào mùa khô đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến một số vùng trên địa bàn xã. Chính vì vậy, việc đầu tư dự án nước sạch giúp giải quyết về tiêu chí nông thôn mới và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong mùa nắng hạn. Qua đó, tạo “đòn bẩy”nâng cao chất lượng cuộc sống bà con địa phương”.

Dự án bắt đầu triển khai thi công tại xã Nghị Đức vào tháng 7/2026

Đầu tư hiệu quả, thiết thực cho đời sống dân sinh

Ông Trần Văn Liêm - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cho biết: “Đầu tư mở rộng hệ thống nước sạch về vùng nông thôn đặt mục tiêu lớn nhất là giải quyết bài toán trước mắt về nhu cầu sinh hoạt trong những tháng mùa khô hạn. Mặt khác, đó còn là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng lâu dài và giúp địa phương hoàn thành tiêu chí nước sạch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Ngày 9/7/2026 vừa qua, trung tâm đã chính thức khởi công Gói thầu số 7 về xây lắp toàn bộ công trình”.

Về tiến độ dự án, ông Nguyễn Văn Kiệm - Tổ trưởng Tổ kỹ thuật của dự án cho biết, dự án được khởi công từ đầu tháng 7/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027. Đến thời điểm này, tiến độ thi công bảo đảm theo yêu cầu, với tổng chiều dài tuyến ống đã thực hiện khoảng 50.000/84.689 m (đạt 59,04% khối lượng).

Khi công trình hoàn thành và chính thức đưa vào vận hành, hàng ngàn hộ dân tại Bắc Ruộng, Nghị Đức sẽ được sử dụng nguồn nước sạch đạt quy chuẩn, vơi bớt nỗi lo thiếu nước sinh hoạt mùa khô hạn. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Nhà nước hiệu quả, thiết thực cho đời sống dân sinh.

Dự án có quy mô đầu tư lớn, sử dụng hệ thống ống HDPE đa dạng kích thước từ D63 - D250 mm với tổng chiều dài lên tới gần 84,7 km. Song song đó, kết hợp đồng bộ các hạng mục van khóa, xả cặn, trụ chữa cháy và ống lồng bảo vệ qua đường. Công trình do liên danh các nhà thầu có kinh nghiệm đảm nhiệm thi công, dưới sự giám sát chặt chẽ của đơn vị chuyên môn, với tiến độ thực hiện dự kiến trong vòng 210 ngày.