Urban Review

Review The Global City:

‘phép thử’ của

Masterise Homes

Lần đầu tiên phát triển một khu đô thị phức hợp với quy mô lên đến 117,4 ha, Masterise Homes đã “giải bài toán” hình thành khu trung tâm mới của TP.HCM như thế nào?

Phan Nhật · Lan Anh · Liên Phạm · Vĩnh Phú · Quang Thông · Quỳnh Danh

Znews

urban review

The Global City

Masterise Homes · phường Bình Trưng, TP.HCM

117,4

ha

Tổng quy mô

39

tầng

Toà cao nhất

32

%

Mật độ xây dựng

Thông số

Loại hình

Căn hộ, nhà phố, thương mại

Bàn giao

Từ 2024, theo từng phân khu

Pháp lý

Sổ hồng lâu dài

Vị trí

Đường Đỗ Xuân Hợp, sát cao tốc TP.HCM - Long Thành

Tiện ích

04

01

Kênh đào nhạc nước

Lớn nhất Đông Nam Á

02

City Park

Khu vui chơi giải trí 12 ha

03

Trung tâm thương mại

120.000 m2

04

Trường học, bệnh viện

Chuẩn quốc tế

Tiến độ

Hiện tại

2021

Khởi công

2024

Bàn giao nhà phố SOHO đầu tiên

Hiện tại

Cuối 2026

Bàn giao căn hộ đầu tiên (Masteri Grand View)

2028

Hoàn thiện, bàn giao toàn khu

Năm 2022, Masterise Homes ký kết hợp tác chiến lược với Foster+ Partners, một trong những đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới, để tái khởi động The Global City, đánh dấu “phép thử” của nhà phát triển này với một đại đô thị lên đến 117,4 ha, sau một danh mục vốn chỉ tập trung vào các dự án căn hộ cao cấp và bất động sản hàng hiệu.

The Global City khi đó được giới thiệu với tham vọng trở thành “downtown” mang tính biểu tượng của Đông Nam Á.

4 năm sau, tôi đến đây xem tham vọng ấy đã thành hình như thế nào.

Vĩnh Phú

Host

Tôi là Vĩnh Phú, MC/host và cũng là một người quan tâm, đầu tư bất động sản. Với series URBANReview, tôi cùng Tri Thức - Znews trực tiếp đến các dự án bất động sản khắp các tỉnh thành tại Việt Nam, từ những dự án còn “trên giấy” đến khi hình thành và đi vào vận hành, trò chuyện cùng các môi giới và người dân xung quanh, để phân tích chi tiết các ưu và nhược điểm trước khi xuống tiền.

Và The Global City là nơi tôi chọn để bắt đầu.

01

Một điểm đến

đang hình thành

URBANreview | The Global City

Là một người sinh sống ở khu đông TP.HCM, lại thường xuyên góp mặt tại các sự kiện lớn, tôi khá quen thuộc với The Global City. Nhưng ấn tượng nhất với tôi trong lần trở lại này là cơ duyên gặp gia đình anh Chí Tâm và chị Khánh Ngọc. Cả gia đình đã thực sự di chuyển từ khu vực quận 7 cũ để đến đây vui chơi.

“Chúng tôi thường loanh quanh quận 1, quận 4 (cũ), nhưng ngó tới ngó lui toàn người với xe. Đi đến đây cảnh rất đẹp, và có một cảm xúc rất lâu rồi mới có. Tụi nhỏ cứ: ‘Ủa mẹ ơi ở đây có đua xe, ở đây có đua ngựa, có sở thú nữa nè…’ Mục tiêu của chúng tôi là dẫn các bé đi đâu đó có cảm xúc mới mẻ hơn và thật sự đã làm được”, chị Khánh Ngọc chia sẻ với tôi.

Tiện ích đã vận hành

01

/ 04

Thú thực, một nhà đầu tư bất động sản như tôi luôn nhìn vào sự sôi động của các vùng đất. Một khu đô thị mới có thể bắt đầu bằng những phối cảnh lung linh và những kế hoạch phát triển đầy tham vọng. Nhưng theo thời gian, thước đo buộc phải thay đổi: Những công trình có được xây đúng tiến độ không? Người mua có về ở chưa? Các tiện ích có người sử dụng?...

Dành một ngày trong tuần không có sự kiện gì đặc biệt ở The Global City, tôi thực sự nhìn thấy những người dân tìm đến đây để vui chơi, trải nghiệm và dành thời gian cùng gia đình.

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“Lột xác” theo các quy hoạch lớn của siêu đô thị TP.HCM

URBANreview | The Global City

The Global City do Masterise Homes phát triển trên tổng diện tích 117,4 ha ở phường Bình Trưng, TP.HCM, trên đường Đỗ Xuân Hợp, ngay gần kề cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

4 năm trước, nhiều người vẫn nghĩ dự án cách khá xa trung tâm TP.HCM, nhưng hiện tại, đây có thể xem là một phần trung tâm mới của siêu đô thị TP.HCM.

Tuyến Liên Phường đi xuyên qua dự án đã được đưa vào khai thác, trong khi các hạng mục thuộc nút giao An Phú lần lượt hoàn thiện. Cùng với kế hoạch phát triển Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP.HCM và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM ngay ở khu vực Thủ Thiêm (phường An Khánh), The Global City dần được đặt vào một không gian đô thị kết nối rộng hơn.

Nhưng nếu chỉ chờ hạ tầng hoàn thiện thì có lẽ chưa đủ. Điều tôi thấy rõ khi đến đây là The Global City đang chủ động tạo ra những lý do để dòng người tìm đến: Từ các concert, liveshow, lễ hội thu hút hàng chục nghìn người mỗi cuối tuần, cho đến loạt tiện ích, trải nghiệm như khu kênh đào nhạc nước, tổ hợp giải trí - thể thao City Park, hay rạp chiếu phim ngoài trời theo phong cách drive-in theater…

Trong lúc chờ hạ tầng khu vực hoàn thiện, cách nhanh nhất là đầu tư vào hệ tiện ích và host hàng loạt sự kiện quy mô lớn để kéo dòng người về trước

Vĩnh Phú

Host

Tại The Global City, phân khu SOHO với khoảng 915 căn nhà phố và biệt thự cũng đã được bàn giao. Theo quan sát của tôi, sau thời gian đưa vào sử dụng, khu vực này đã trở nên sôi động hơn, nhiều căn được khai thác làm văn phòng, showroom, cửa hàng, bên cạnh nhu cầu ở.

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“Phép thử” tiếp theo

Dù vậy, để thực sự hình thành cộng đồng, một khu đô thị vẫn cần cư dân chuyển về sinh sống. Đó là lý do loạt phân khu căn hộ đang triển khai trở thành “phép thử” tiếp theo của The Global City.

Masteri Grand View là dự án cao tầng đầu tiên dự kiến được bàn giao vào cuối năm nay, hiện trong quá trình hoàn thiện những hạng mục còn lại. Giỏ hàng từ chủ đầu tư gần như đã hết. Trong khi đó, các phân khu căn hộ khác như Lumière Midtown, Masteri Cosmo Central, Masteri Cosmo Central - Nexus Zone và Masteri Park Place cũng đang được tăng tốc thi công.

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Bên cạnh đó, Masterise Homes đang phát triển phân khu thấp tầng Sola trên quy mô khoảng 10 ha ở The Global City, cung cấp ra thị trường gần 400 căn biệt thự đơn lập, song lập, boutique shop và nhà phố liền kề.

Đồng thời, tôi được biết dự án cũng đang hoàn thiện hạ tầng kết nối và mặt bằng để sớm ra mắt một khu dinh thự dành cho giới siêu giàu tại đây.

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Bài toán giá bán - giá trị

Nhưng để mua nhà ở đây, có lẽ điều khiến nhiều người quan tâm nhất vẫn là mặt bằng giá. Theo tôi khảo sát, giá căn hộ tại The Global City hiện khoảng 150 triệu đồng/m2, trong khi nhà phố khoảng 350 triệu đồng/m2.

Rõ ràng, đây không phải mức giá dễ tiếp cận, đặc biệt với những người mua hay nhà đầu tư chưa sở hữu dòng tiền quá lớn, nhất là trong bối cảnh thị trường hiện có khá nhiều lựa chọn, ngay khu đông TP.HCM cũng đang xuất hiện hàng loạt dự án mới.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng The Global City không chỉ bán một căn nhà, mà là bán trải nghiệm sống trong một khu đô thị với hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản. Đây cũng là định vị mà chủ đầu tư theo đuổi ngay từ đầu, nên việc chỉ quan tâm về giá đôi khi cũng chưa thật sự công bằng.

Trong tương lai, tôi được biết nhà phát triển dự kiến tiếp tục mở rộng hệ thống nhạc nước, xây trung tâm thương mại khoảng 123.000 m2, bệnh viện quốc tế, trường King's College School Wimbledon Ho Chi Minh City cùng nhiều tiện ích đồng bộ khác.

Cũng là một nhà đầu tư, bản thân tôi luôn so sánh giá bán với giá trị khi cân nhắc một bất động sản. Với sản phẩm trong một khu đô thị, tôi sẽ quan tâm đến cả tiến độ phát triển của toàn khu, hệ sinh thái tiện ích, khả năng kéo cư dân về ở và khả năng vận hành khi đã hình thành cộng đồng dân cư...

04

Đừng đầu tư lướt sóng

Đó là lời khuyên của chị Lê Nguyễn Ngọc Thương, chuyên viên kinh doanh tại Bách Như Properties (BNPs) khi trò chuyện với tôi.

Dĩ nhiên, với bất cứ bất động sản nào, trước khi xuống tiền, chúng ta cũng cần tính toán kỹ lưỡng về khả năng tài chính, nhu cầu sử dụng và thời gian nắm giữ. Và riêng với The Global City, chị Thương nhấn mạnh: “Nhà đầu tư nên xác định đây là một khoản đầu tư tích sản với tầm nhìn từ 5 đến 10 năm”.

Theo chị, với một khu đô thị “all-in-one” như The Global City, cần có thời gian để hoàn thiện toàn bộ hệ sinh thái. Khi các hạng mục dần hoàn thiện, cư dân và người sử dụng tìm đến nhiều hơn, giá trị bất động sản mới có cơ sở tăng trưởng bền vững theo thời gian.

The Global City là khu đô thị “all-in-one”, cần có thời gian để hoàn thiện toàn bộ hệ sinh thái. Nhà đầu tư nên xác định đây là một khoản đầu tư tích sản với tầm nhìn 5-10 năm, không nên lướt sóng.

Chị Lê Nguyễn Ngọc Thương

Chuyên viên kinh doanh tại BNPs

Với tôi, bài toán lớn nhất trong giai đoạn tới của The Global City không phải là xây thêm bao nhiêu tiện ích, mà là khả năng nuôi dưỡng cộng đồng thông qua chất lượng của các tiện ích và khả năng vận hành như một hệ sinh thái hoàn chỉnh - từ không gian sống, làm việc, cho đến thương mại, giáo dục, giải trí và các hoạt động cộng đồng.

Znews Podcast Team

Host: Vĩnh Phú

Sản xuất: Phan Nhật

Nội dung: Lan Anh - Liên Phạm

Video: Quang Thông