Dấu ấn cuộc đời - Thời khắc quyết định (Phần 7)

Nhận lệnh trực tiếp ,đưa Tư lệnh chiến dịch và các cơ quan đi khảo sát kiểm tra mọi công tác chuẩn bị để phục vụ cho việc đắp sa bàn ; giao nhiệm vụ cho các đơn vị ...

Mọi kế hoạch đã sẵn sàng ... bước đầu tiên là dẫn đoàn lên đài quan sát chiến dịch . Vị trí này rất quan trọng vì Tư lệnh muốn phải nhìn được trực tiếp trận địa của địch cái mà cấp này không mấy khi cần thiết ...

Chính vì điều đó tôi và anh Toanh ( anh Phạm Ngọc Toanh sau này là Đại tá Phó Tư lệnh Binh chủng Đặc Công ), người chỉ huy trực tiếp lực lượng trinh sát đặc công đã tranh cãi về việc đặt ở chỗ điểm cao nhất ,hay không cần phải cao nhất ...

Đại tá Phạm Ngọc Toanh, nguyên Phó tư lệnh Binh chủng Đặc Công ( bìa phải ) & Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Văn quân ( bìa trái ) nguyên Chính ủy Binh chủng Đặc công , nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng - Ảnh ; Đào Văn Quân↵

Với tôi gốc là đặc công nhưng lại mới học trường trinh sát - quân báo ra nên cái nguyên tắc : không chọn cái cá biệt , cái độc lập bởi sẽ dễ bị địch chú ý nghi ngờ ...nên cuối cùng chúng tôi đã nhất trí chọn chỗ không cao nhất nhưng vẫn đủ yếu tố của đài quan sát ...

Khi dẫn đoàn lên đài quan sát , chỉ rõ mục tiêu để báo cáo ... Tư lệnh chiến dịch nhìn thông qua máy đo xa của pháo binh ... ông hỏi cặn kẽ về mục tiêu , hướng đột nhập ... và rất hài lòng ...

Đến bước thứ hai : Tư lệnh ; các cơ quan chiến dịch và đơn vị trực tiếp đi thực địa ...

Theo quyết định của Tư lệnh , chúng tôi đi vào mục tiêu trên hướng Nước Nhiều ( địa danh trên bản đồ)

Phải vòng xa lên núi rồi theo con suối lớn đi về phía quận Minh Long . ngày tiếp theo sẽ đột nhập vào mục tiêu ,chúng tôi được nghỉ triển khai theo hai bên suối ... khu vực này trinh sát 33 của quân khu đã chuẩn bị từ trước và cảnh giới bảo đảm an toàn ...

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng ( bìa phải ) Chụp với anh Kỳ ( bảo tàng ) tại chiến trường K - Ảnh : NVCC

Mấy ngày không được tắm hôm nay chúng tôi xuống suối thả ga tắm mát ...

Không ngờ Tư lệnh lại ra suối ngồi thư giãn xem lính trinh sát đang vui đùa ... ông vời tôi đến bảo " hái quả thị rừng kia mà ăn ... ngon lắm đấy mấy đứa "

Chúng tôi nghe vậy ,đứa nào cũng nhanh nhẹn leo lên và chỉ vài phút đã hái được rất nhiều quả chín ... chúng tôi kính cẩn đưa cho ông mấy quả ... ông nhận và ăn ngon lành ; tôi nghĩ có lẽ ông ăn là để an ủi binh lính của mình ... nhưng khi ăn đúng là thị rừng khi chín cũng rất thơm ngon , có điều hạt to cùi không nhiều mà thôi .

Chúng tôi tắm song ông vẫn ngồi đấy vẫy tay gọi chúng tôi lại... ông nói mấy đứa có muốn ăn thịt gà không ?

Tôi trả lời ... ở đâu mà có thịt gà thủ trưởng ?

Ông nói :" đi lấy hoa chuối rừng về đây "! Không hiểu gì hết nhưng chúng tôi vẫn cử người đi nhanh chóng lấy được ba cái hoa chuối rừng ..,

Lúc ấy hỏi Tư lệnh ông mới nói : " đốt lửa lên ; nướng cho mềm nhũn ra ; bóc vỏ ngoài , xé ra rồi làm muối, mì chính trộn vào để chấm, hoa chuối chấm ăn ngon như thịt gà ..."

Dù không ngon như ông nói nhưng chúng tôi cũng thấy ngon cả về món ăn cũng như tinh cảm của thủ trưởng , người đầu đã bạc phơ như cha mẹ của mình ...Chiều đến ,tôi được phân công dẫn tổ đi đầu ! Nhiệm vụ dẫn đoàn tiếp cận mục tiêu và chú ý bắt liên lạc với lực lượng 33 ...còn Anh Toanh trực tiếp đi cùng Tư lệnh và các cơ quan cùng cán bộ Lữ đoàn 52 ; cán bộ đơn vị xe tăng ; pháo 37 ( những đơn vị có nhiệm vụ trên hướng này ...)

Tối đến đâu đi đến đó ! Đoàn quân đã dần vào đến khu vực gần địch . Oác ! Một tiếng cực lớn ngay sau tổ đi đầu của tôi ! Phản xạ của linh chiến tất cả nằm sấp xuống mà không ai bảo ai !

Tôi quay đầu nhìn lại thấy cả đội hình phía sau cũng không khác ...hoá ra con mang nó đứng trong bụi cây , tổ đi đầu đi qua nó không phản ứng , nhưng đội hình lớn đi sau , không biết có phải nó giật mình mà hét lên như bơm vào tai các vị trong khi gần địch ,thì ai có thể không bất ngờ ...

Tình huống con mang nắn gân chúng tôi đã qua ... đội hình dừng lại ;, phụ trách các bộ phận ngồi chờ quyết định của Tư lệnh trước khi đột nhập ...

Tư lệnh hỏi tôi : " cậu có thể dẫn đội hình vào sát chân điểm không ?" Tôi nói :nếu cần tôi có thể dẫn đến sát hàng rào và nếu ai muốn tôi có thể dẫn chui hết rào trên hướng đã chuẩn bị !

Anh Quý tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7 Lữ đoàn 52 , người chỉ huy hướng chủ yếu đánh đồi biệt kích và tiền tiêu vui mừng nói :" ôi vậy thì em dẫn anh đi nhé ! Ông Cao Liêm lữ phó 52 nói :" ông Quý! Đây không phải đi chơi ; vào đó giải quyết gì ?... nếu lộ ...? Lúc này Tư lệnh mới nói :" tôi cũng muốn vào đến rào ..." em cứ dẫn còn ai sợ thì ở ngoài ...!

Một tình huống nội bộ thật khó xử ... cơ quan ngăn cản Tư lệnh không được ,Rồi anh Dâng phòng Đặc công nhà tôi ,gọi tôi và anh Toanh ra nói nhỏ : " Tư lệnh muốn đi ,phải dẫn ; nhưng em phải hết sức thận trọng và không nghe ai gàn nữa... họ đang bàn cản Tư lệnh không được thì bảo trinh sát lấy lý do địch ... để cản ông đấy !"

Thế rồi tất cả thuận lợi ! Tôi đã dẫn Tư lệnh và anh Quý tiểu đoàn trưởng ; anh Hanh đại đội trưởng và những người liên quan mở cửa ... vào đến rào ngoài cùng ... anh Hạnh đại đội trưởng c1 đại đội trực tiếp mở cửa ... cứ muốn chui vào mấy rào nhưng anh Quý không cho ... rồi chúng tôi đã hoàn thành bước đầu chuẩn bị cho trận đánh về nơi tập kết an toàn ....

Giao nhiệm vụ , hiệp đồng cho các đơn vị trên …sa bàn

Tôi và anh Toanh được gọi lên Lữ đoàn 52 bộ binh để phối hợp cùng trinh sát 33 trinh sát bộ binh của Quân khu để đắp sa bàn chiến dịch . Việc đắp chủ yếu trinh sát 33 đã làm song cơ bản . Chỉ còn điều chỉnh địa hình căn cứ thực tế qua đi trinh sát của các lực lượng trên các hướng ...

Qua việc chỉ huy các đơn vị đi thực địa về , tham gia điều chỉnh địa hình trên sa bàn mới thấy bản lĩnh binh địa của cán bộ ta thật tuyệt vời !

Chúng tôi phải trực tiếp sắp đặt các hướng , mũi tiến công ; các trận địa pháo binh , xe tăng ; các khu vực triển khai đội hình xuất phát tiến công ...

Hướng đông nam 4 khẩu pháo 85 ; 4 khẩu 105 ; 2 khẩu cối 160 ;

Hướng tây bắc : 2 khẩu pháo 130 ; 2 khẩu pháo 122 ...đó là chưa kể đến Dkz 75 ; pháo phòng không 37 và đội hình 4 xe tăng loại lội nước . Đó là lực lượng của cấp chiến dịch ; chưa kể đến các loại hoả lực của cấp Lữ đoàn ; của các tiểu đoàn bộ binh như cối 120 ; cối 82 và súng máy 12 ly 7 áp sát trên các hướng much tiêu ...

Lần này đặc biệt là Tư lệnh Phú nguyên là Tư lệnh binh chủng pháo binh ; nguyên Tư lệnh B3 ( Tây nguyên)

Nên ông dùng cả pháo 130 và 122 cũng bắn thẳng trực tiếp ; cái mà từ trước chưa có tiền lệ !

Được nghe trực tiếp tư lệnh giao nhiệm vụ cho các lực lượng tôi ấn tượng nhất là khi giao nhiệm vụ cho chủ nhệm pháo binh !

Khi chủ nhiệm trình bày nói đến sẽ sử dụng hai quả pháo 130 bắn thẳng đầu tiên bắn vào lô cốt lớn nhất của mục tiêu chủ yếu ở đồi biệt kích và bắn vào kho đạn lớn để tiêu diệt chỉ huy địch và cho nổ kho đạn để thị uy lấy khí thế ... tư lệnh cắt lời và nói : " tôi không lấy đâu ra nhiều đạn cho các anh đánh mãi mà lại cố tình phá nổ kho đạn chiến lợi phẩm quý giá ...!

Một ý nghĩa không nhỏ trong chiến thắng mà thường chúng ta ít nghĩ đến được !

Rồi chúng tôi trở về theo kế hoạch trận đánh ...

Cựu lính trinh sát Đặc công Nguyễn Tiến Dũng- Ảnh : NVCC

Tập kết lực lượng

Tôi trực tiếp chỉ huy tổ trinh sát đặc công của mình dẫn đội hình củaTiểu đoàn 7 vào chiếm lĩnh trận địa và dẫn ban chỉ huy tiểu đoàn vào vị trí ...

Trinh sát tiểu đoàn 7 có Tích tiểu đội trưởng ,đã được anh Quý tiểu đoàn trưởng gửi theo cùng chúng tôi trong quá trình cũng là một thuận lợi lớn cho lúc này ...

Tất cả việc phân công nhiệm vụ trong sự phối hợp ; hiệp đồng giữa trinh sát Tiểu đoàn và chúng tôi cũng như với các mũi của đơn vị đã xong ,chỉ chờ trời tối là cơ động ...

Khoảng 4 giờ chiều ,tôi đau đầu rồi mê mệt , y tá đơn vị đo nhiệt độ gần 40 độ c

Dù còn cả đội hình trinh sát ,nhưng anh Quý và các cán bộ đã biết tôi trong những ngày qua rất lo lắng ... cuối cùng cả Anh Dâng cán bộ Phòng đặc công ,cũng như của Lữ đoàn trên hướng này đều quyết định " tôi không thể đi được" !...

Tôi mơ màng tỉnh dậy khi nghe Tích cùng quân nhà tôi vừa từ khu vực mục tiêu chạy về báo cáo :" địch đã nống ra ngoài và có phục kích ngay khu cây xanh ,bên phải nơi dự kiến quân tiểu đoàn 7 triển khai đội hình xuất phát tiến công .!

Tất cả mọi người có vẻ căng thẳng lắm !.,.

Chẳng hiểu vì nghe nội dung tình hình hay sao ... tôi thấy mình như khoẻ lại và tỉnh táo hơn ... tôi vùng dậy rời võng trong sự giật mình của mọi người !

"Để tôi đi ..!

Vui nhất là anh Quý ." Em khỏi rồi sao ? Ôi vậy thì tốt quá rồi ...!anh nói và chạy lại nói quân y kiểm tra tôi ... 39 độ ...tôi nói luôn : tôi cứ khoảng 3 tháng là sốt rét mấy ngày ,rồi mấy ngày lại khỏi !

39 độ hơi mệt nhưng đi đổ mồ hôi sẽ đỡ thôi và quả quyết sẽ đi ...

Mọi người vui mừng lắm ;còn tôi ,hỏi anh em vừa về ... rồi quay sang anh Quý và anh Dâng đang chờ tôi nói ...

Anh Quý hỏi :" Em định thế nào ?" ... tôi nói luôn " tôi sẽ không đi vào hướng đó , mà cắt vào đồi đối diện nơi đặt đài quan sát mai phục khi đột nhập ; rồi cắt sang chân núi mục tiêu từ đó bám địch từ trong ra , đi qua chỗ vừa rồi báo có địch nống ra và mai phục "...

Nghe tôi quả quyết và phương án như vậy ,anh Dâng thủ trưởng đặc công và anh Quý rất nhất trí và chỉ dặn : " Em không liều ! Phải hết sức cẩn thận ... nếu không đi được vẫn còn cách khác nhé ..." !

Rồi tất cả đều diễn ra đúng như dự kiến của tôi !

Tôi chỉ dẫn theo một chiến sĩ tin cậy duy nhất và đã thực hiện đúng mục tiêu đã định chưa đầy một tiếng đồng hồ ...

Khi về đến nơi mọi người đang chờ nhìn thấy tôi đi nhẹ nhàng tươi tỉnh ... sao rồi ...? "Không có thằng địch nào cả "... tôi nói !

"Có đúng không em " anh Quý hỏi . việc khó tin đến mức đã rõ như ban ngày mà không ai không ngỡ ngàng ...!

Bởi việc có địch nống ra ... rồi phục kích ... với không có gì cả ; là một vấn đề nghiêm trọng !

Tôi chỉ biết đó là cụ thể chính minh kiểm chứng không cần giải thích ,rồi nhanh chóng dẫn đội hình cơ động hết sức khẩn trương bởi đã quá nửa đêm ,nếu chậm nữa trời sáng việc cơ động lực lượng vào vị trí sẽ rất khó khăn ...!

( còn nữa )