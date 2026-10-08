Đảo Phú Quốc 'đẹp nhất châu Á'

Bãi Sao, đảo Phú Quốc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 6/10, tạp chí du lịch Condé Nast Traveler (ấn bản Mỹ) công bố danh sách 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á do độc giả bình chọn năm 2026. Phú Quốc(tỉnh An Giang) đứng đầu với 95,26 điểm.

Kết quả được chấm dựa trên đánh giá của độc giả về trải nghiệm tại các điểm đến và khu nghỉ dưỡng.

10 hòn đảo đẹp nhất châu Á do độc giả bình chọn trên tạp chí Condé Nast Traveller (Ấn bản Mỹ):

Đây là lần thứ tư Phú Quốc góp mặt trong bảng xếp hạng. Thứ hạng của đảo cũng liên tục cải thiện qua các năm. Năm 2023, Phú Quốc lần đầu xuất hiện và đứng thứ 8. Một năm sau, đảo vươn lên vị trí thứ hai, chỉ sau Bali.

Năm 2025, Phú Quốc lần đầu dẫn đầu danh sách các đảo tốt nhất châu Á với 95,51 điểm, đồng thời đứng thứ ba trong bảng xếp hạng đảo tốt nhất thế giới.

Trong bài viết đăng tải hồi tháng 7, Condé Nast Traveler đánh giá cao những bãi biển cát trắng và các điểm lặn ngắm san hô tại Phú Quốc. Tạp chí gợi ý du khách trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm, tham quan các vườn tiêu và lưu trú tại những khu nghỉ dưỡng trên đảo.

Du khách đến hòn Thơm, Phú Quốc cuối tháng 9/2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuy nhiên, ở ấn bản tại Anh của Condé Nast Traveller, Phú Quốc đứng thứ hai với 98,26 điểm. Một điểm đến khác của Việt Nam cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng này là Côn Đảo (TP.HCM) xếp vị trí thứ 5 với 95,71 điểm.

10 hòn đảo đẹp nhất Châu Á do độc giả bình chọn trên tạp chí Condé Nast Traveller (Ấn bản Anh):

Tháng 7, đảo Côn Sơn (Côn Đảo) là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 15 điểm đến biệt lập đáng trải nghiệm nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Lonely Planet bình chọn. Trước đó, Travel + Leisure cũng gọi tên Côn Đảo ở vị trí đầu tiên trong danh sách những hòn đảo bí ẩn nhất thế giới.

Condé Nast Traveler là tạp chí du lịch của Mỹ thuộc tập đoàn truyền thông Condé Nast, chuyên về điểm đến, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch. Tạp chí có hai ấn bản chính là Mỹ và Anh.

Ấn bản Mỹ ra mắt năm 1987, trong khi ấn bản Anh, có tên Condé Nast Traveller với hai chữ "l", ra mắt năm 1997 và chủ yếu phục vụ độc giả tại Anh. Hai ấn bản có ban biên tập và các bảng xếp hạng riêng.