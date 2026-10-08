Bơi về nhà sau 28 năm đi bộ vòng quanh thế giới

Karl Bushby khi tới Komarom, Hungary vào tháng 11/2025. Ảnh: Reuters.

Chiều 5/10, Karl Bushby đặt chân lên bờ biển ở đông nam nước Anh sau khi được chính quyền Anh và Pháp cho phép bơi qua tuyến đường thủy đông đúc ở eo biển Manche. Ông và nhóm của mình quyết định không công khai kế hoạch bơi vì lý do an toàn và an ninh.

"Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được đặt chân lên đất Anh sau ngần ấy năm. Hành trình này không dễ dàng", nhà thám hiểm nói trong một tuyên bố ngắn được công bố ngày 6/10.

Cột mốc này cũng đánh dấu hành trình đi bộ quanh thế giới của Karl Bushby đã tới chặng cuối. Sau gần 28 năm, ông sắp thực hiện được lời hứa trở về ngôi nhà của mẹ ở Hull (Anh) sau chuyến chu du hơn 50.000 km.

Tham vọng đi bộ vòng quanh thế giới

Karl Bushby sinh năm 1969 tại Hull, từng có 12 năm phục vụ trong quân đội Anh. Thời gian đó giúp ông có kinh nghiệm sinh tồn và di chuyển ở những địa hình khắc nghiệt, đồng thời rèn luyện khả năng chịu đựng mà ông sau này sử dụng trong hành trình vòng quanh thế giới.

Ý tưởng về chuyến đi xuất hiện khi từ Bushby còn trong quân ngũ. Ông gọi kế hoạch này là Goliath Expedition, với tham vọng tạo nên một trong những hành trình đi bộ dài nhất và liên tục nhất trong lịch sử, theo BBC.

Khi phác thảo tuyến đường trên bản đồ, ông nhận được nhiều phản ứng rằng kế hoạch này là bất khả thi. Nhưng điều đó càng khiến ông quyết tâm thực hiện.

Tháng 11/1998, Bushby xách ba lô lên và đi. Hai nguyên tắc được ông đặt ra ngay từ đầu là không sử dụng phương tiện giao thông để tiến về phía trước và không trở lại Anh cho đến khi hoàn thành hành trình. Quy định này khiến chuyến đi kéo dài hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Bushby từng cho rằng hành trình có thể mất khoảng 12 năm, nhưng những vấn đề về visa, tài chính và đại dịch Covid-19 khiến kế hoạch liên tục bị trì hoãn.

Bushby trải qua nhiều đoạn đường hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt trong chuyến đi. Ảnh: Karl Bushby/Reuters.

Tuyến đường của Bushby trải dài từ Nam Mỹ qua Bắc Mỹ, eo biển Bering, Siberia, Mông Cổ, Trung Quốc, Trung Á, khu vực Caspi rồi vào châu Âu. Tổng quãng đường được ông ước tính hơn 50.000 km.

Trong suốt hành trình, Bushby nhiều lần phải tạm dừng và sau đó quay lại đúng vị trí đã kết thúc trước đó để tiếp tục. Ông từng mắc kẹt nhiều năm tại Nga vì vấn đề thị thực, chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và phải tạm dừng trong đại dịch Covid-19.

Cựu quân nhân cũng khởi hành chuyến đi chỉ với khoảng 500 USD (gần 13 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Ông kiếm tiền thông qua viết sách, diễn thuyết và các hoạt động liên quan đến hành trình. Sau cuộc khủng hoảng tài chính, một số nhà tài trợ rút lui, nhưng về sau ông tiếp tục nhận được hỗ trợ từ các doanh nghiệp và một công ty sản xuất phim của Mỹ.

Trong hơn hai thập kỷ, hành trình của Bushby cũng trở thành một dự án truyền thông. Những chặng đường ông đi qua được ghi lại, trong đó công ty sản xuất phim đã theo dõi hành trình trong nhiều năm để thực hiện bộ phim tài liệu Walk Of Life.

Những dấu mốc đáng nhớ

Một trong những chặng nguy hiểm nhất Bushby đi qua là Darien Gap, vùng rừng nhiệt đới nằm giữa Colombia và Panama, nơi không có tuyến đường bộ liên tục. Khu vực này nổi tiếng với địa hình hiểm trở và sự hiện diện của các nhóm vũ trang. Nhờ kinh nghiệm quân đội, ông tìm cách di chuyển qua khu vực mà không chạm trán các nhóm nguy hiểm.

Hay trong chặng đường qua Nam Mỹ, Bushby từng uống phải một loại đồ uống khiến ông bị ảo giác. Ông kể với mẹ rằng "những cái cây bắt đầu đi về phía mình" và "bầu trời trông không còn giống như trước".

Bushby và Dimitri Kieffer mất 14 ngày để vượt qua eo biển Bering. Ảnh: Karl Bushby.

Một chương mạo hiểm khác trong hành trình là năm 2006, Bushby cùng nhà thám hiểm người Pháp Dimitri Kieffer vượt qua eo biển Bering giữa Alaska và Nga. Hai người mất khoảng 14 ngày di chuyển trên lớp băng liên tục thay đổi. Nhiệt độ có thời điểm xuống khoảng -30 độ C.

Sau khi đặt chân lên lãnh thổ Nga, Bushby bị lực lượng biên phòng bắt giữ vì nhập cảnh trái phép. Ông đối mặt nguy cơ bị cấm tiếp tục hành trình, nhưng sau đó được phép tiếp tục.

Bushby mất nhiều năm hơn dự tính để hoàn thành hành trình không chỉ vì địa hình. Những quy định về thị thực buộc ông phải rời một số quốc gia trước khi có thể tiếp tục. Có thời điểm ông sống nhiều năm ở Mexico để chờ điều kiện thuận lợi. Khi được phép đi tiếp, ông phải quay trở lại đúng vị trí từng dừng lại.

Những năm cuối của hành trình cũng xuất hiện một trở ngại khác. Khi Bushby đến châu Âu và tiến gần nước Anh, ông đề nghị được sử dụng đường hầm dịch vụ của Eurotunnel để vào Anh nhưng bị từ chối. Điều này khiến ông phải đi đến phương án bơi qua eo biển Manche, một vùng biển có dòng chảy mạnh, nước lạnh và mật độ tàu thuyền cao.

Hiện sau khi trở lại được Anh, Bushby còn phải đi bộ tiếp về Hull, nơi mẹ ông, Angela, vẫn sinh sống.

Bushby sắp về đến ngôi nhà nơi mẹ, bà Angela, vẫn đang chờ ông. Ảnh: BBC.

Tuy nhiên, kết thúc hành trình không đồng nghĩa mọi thứ lập tức trở lại bình thường. Bushby thừa nhận ông có chút lo lắng trước cuộc sống sau chuyến đi, khi phải làm quen lại với một thế giới mà ông đã rời đi gần 30 năm.

"Tôi phải cố gắng ổn định lại trong thế giới của người trưởng thành, bởi tôi sẽ trở về nhà mà không có gì", ông nói trong một cuộc phỏng vấn trước khi hoàn thành hành trình.

Bushby cho biết chưa có kế hoạch cụ thể cho cuộc sống tiếp theo. Sau hàng chục nghìn km, ông vẫn quan tâm đến khoa học và thế giới tự nhiên, đồng thời muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Với người mẹ đã chờ ông suốt 28 năm, điều quan trọng nhất có lẽ đơn giản hơn: Bushby cuối cùng cũng đã về đến nhà.