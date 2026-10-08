Đưa văn hóa Việt vươn tầm quốc tế qua từng trang sách

Tham gia sự kiện xuất bản lớn nhất thế giới, gian hàng của TP Hồ Chí Minh không chỉ đơn thuần trưng bày sách mà còn đóng vai trò là một "đại sứ văn hóa". Gian hàng giới thiệu bản sắc, nhịp sống năng động cùng sự phát triển không ngừng của thành phố đến cộng đồng xuất bản và bạn đọc toàn cầu.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam và đoàn công tác cùng các đại biểu.

Sự hiện diện phối hợp của các đơn vị tiêu biểu như Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ, Phương Nam Book và Comicola đã tạo nên một bức tranh xuất bản sinh động và đa dạng. Các sản phẩm mang đến triển lãm với nhiều thể loại, từ văn học, lịch sử, văn hóa, ẩm thực, du lịch cho đến truyện tranh và những sáng tạo hiện đại, trẻ trung.

Điểm nhấn tại gian hàng năm nay là gần 100 tựa sách tiếng Anh và sách song ngữ được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng. Đây chính là cầu nối ngôn ngữ hiệu quả, giúp tác phẩm Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các nhà phát hành, đối tác quốc tế và bạn đọc năm châu mà không gặp rào cản về ngôn ngữ.

Sự tham gia của TP Hồ Chí Minh tại Hội sách Frankfurt 2026 tiếp tục khẳng định nỗ lực chủ động hội nhập quốc tế, quảng bá văn hóa đọc và thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Khách tham quan tại Hội sách Frankfurt 2026.

Với cộng đồng hơn 300.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đức, những giá trị văn hóa truyền thống luôn giữ vai trò là cội nguồn gắn kết tinh thần. Nhằm đáp ứng nhu cầu gìn giữ bản sắc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt đã phối hợp cùng Khoa Đông phương học – Đại học Frankfurt triển khai các lớp dạy tiếng Việt dành cho trẻ người Việt thế hệ thứ hai và thứ ba. Chương trình không chỉ giúp các em lưu giữ tiếng nói quê hương mà còn góp phần quảng bá ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đức, đoàn công tác do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và đưa ra nhiều đề xuất thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức. Cụ thể, đoàn đề nghị Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ đưa sách tiếng Việt vào các thư viện cộng đồng; đồng thời chú trọng đẩy mạnh hoạt động biên dịch sách để giới thiệu văn hóa Việt Nam sâu rộng hơn trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Ngọc Hồi đề xuất tổ chức Hội sách Việt Nam tại Frankfurt trong thời gian tới, kết hợp đa dạng các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật gắn liền với việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Đặc biệt, dự án xây dựng Không gian văn hóa Việt Nam tại Frankfurt đang được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi nhà chung, trung tâm sinh hoạt văn hóa thiết thực cho kiều bào và là điểm hẹn giao lưu văn hóa đặc sắc tại Đức.

Những nỗ lực này không chỉ thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Đức mà còn mở ra không gian giao lưu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu bản sắc đến gần hơn với công chúng sở tại.