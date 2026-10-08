Điều gì đưa Việt Nam vào danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới?

Kết quả thuộc khuôn khổ Readers’ Choice Awards 2026, giải thưởng thường niên của Condé Nast Traveler, ghi nhận đánh giá của độc giả đối với các điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch trên thế giới.

Theo kết quả công bố, Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao nhờ sự đa dạng về cảnh quan, chiều sâu văn hóa, ẩm thực và những trải nghiệm gắn với đời sống địa phương.

Từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, du khách có thể tiếp tục hành trình đến các vùng biển, đảo, miền núi và những khu vực giàu bản sắc văn hóa. Vịnh Hạ Long, Hội An, Huế, Đà Nẵng, Phú Quốc hay các điểm đến vùng cao phía Bắc là những địa danh góp phần tạo nên sự đa dạng của du lịch Việt Nam.

Vẻ đẹp Tràng An, Ninh Bình. (Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Cảnh quan và văn hóa tạo nên sức hút

Một trong những lợi thế của Việt Nam là sự đa dạng về không gian trải nghiệm. Các đô thị lớn mang đến nhịp sống hiện đại, trong khi những khu phố cổ, di tích lịch sử, làng quê, vùng núi và biển đảo mở ra những trải nghiệm khác biệt.

Hà Nội gây ấn tượng với hệ thống di sản, phố cổ và đời sống văn hóa lâu đời. Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh nổi bật với không khí đô thị năng động.

Ở các địa phương, du khách có thể khám phá những giá trị tự nhiên và văn hóa đặc trưng như cảnh quan vịnh Hạ Long, quần thể danh thắng Tràng An, phố cổ Hội An, cố đô Huế hay các đảo và bãi biển ở miền Trung, miền Nam.

Sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên và các giá trị văn hóa, lịch sử tạo nên những lựa chọn đa dạng cho du khách quốc tế khi tìm kiếm trải nghiệm tại Việt Nam.

Ẩm thực góp phần định hình hình ảnh điểm đến

Bên cạnh cảnh quan và di sản, ẩm thực tiếp tục là một trong những yếu tố góp phần tạo dấu ấn cho du lịch Việt Nam. Phở, bánh mì, cà phê cùng nhiều món ăn đặc trưng của từng vùng miền đã trở thành những trải nghiệm quen thuộc với nhiều du khách quốc tế.

Ẩm thực Việt Nam cũng tạo điều kiện để du khách tiếp cận đời sống địa phương thông qua các khu chợ, hàng quán, làng nghề và những không gian sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với đó, sự thân thiện, cởi mở của người dân và các trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa góp phần làm phong phú hành trình của du khách.

Việc đứng thứ 10 trong danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026 của Condé Nast Traveler là thêm một sự ghi nhận đối với sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Kết quả từ bình chọn của độc giả cho thấy các giá trị về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và con người tiếp tục là những yếu tố tạo nên sức hút của điểm đến Việt Nam.

Trong danh sách năm nay, ngoài Việt Nam còn có Nhật Bản, Italy, Ireland, Campuchia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Hy Lạp, Panama, Hàn Quốc, Thái Lan, Ba Lan, Na Uy, Croatia, Áo, Thụy Sỹ, Singapore, Thụy Điển và Đức.