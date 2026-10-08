Mặt mộc gây ngỡ ngàng của Phương Anh Đào khi 'nhập ngũ'

Nối tiếp những mỹ nhân Vbiz từng được gọi tên trước đó như Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Hoàng Hà hay Kỳ Duyên, Phương Anh Đào là sao Việt tiếp theo được chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler đề cử Bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 (100 Most Beautiful Faces of 2026).

Dù chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào, Phương Anh Đào từ lâu đã được đông đảo khán giả ưu ái trao cho danh xưng "nữ thần mặt mộc của màn ảnh Việt".

Xuất hiện qua ống kính cam thường tại các sự kiện lớn hay trong những bức ảnh selfie đời thường không chỉnh sửa, mỹ nhân 9X vẫn dễ dàng tỏa sáng nhờ diện mạo thanh tú, thần thái sang trọng cùng làn da khỏe khoắn khiến ngay cả các nàng hậu khi chung khung hình cũng phải kiêng nể.

Đỉnh cao chứng minh nhan sắc của Phương Anh Đào phải kể đến màn xuất hiện gây bão tại chương trình Sao Nhập Ngũ 2024 - show thực tế này vốn được xem là thước đo trần trụi nhất cho diện mạo thật của dàn mỹ nhân Vbiz, khi mọi quy trình trang điểm đều bị loại bỏ hoàn toàn trước nắng gió thao trường khắc nghiệt.

Giữa môi trường huấn luyện gian khổ, Phương Anh Đào lại là sao nữ tạo nên cơn sốt rầm rộ nhất bởi nhan sắc bất chấp hoàn cảnh. Nữ diễn viên biến những khoảnh khắc lăn lộn, mồ hôi nhễ nhại trên thao trường thành cơ hội khoe trọn đường nét tự nhiên đỉnh cao.

Không gò ép theo những chuẩn mực mảnh mai hay ảo diệu từ các lớp phấn son, diện mạo tràn đầy năng lượng tích cực của cô liên tục được cộng đồng mạng trầm trồ.

Để duy trì làn da mộc khỏe đẹp, Phương Anh Đào từng hé lộ chu trình chăm sóc sức khỏe và làn da: Tập thể dục 2 lần/ngày; Bổ sung vitamin - khoáng chất từ hoa quả; Bữa chính tốt dáng, đẹp da; Mặt nạ cấp ẩm trước khi ngủ.

Vì thế, tấm phiếu đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 (100 Most Beautiful Faces of 2026) được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho đường nét sắc sảo, tự nhiên cùng khí chất điện ảnh của nữ diễn viên sinh năm 1992.