Khởi công Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua

Đây là một trong những dự án thiết thực chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2026), đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội.

Dự án được kỳ vọng khai thác hiệu quả các nguồn lực, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc và không gian đặc trưng của khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua, kết nối bảo tồn di sản với sáng tạo, thương mại, du lịch và phát triển kinh tế đô thị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết, Đồng Xuân - Bắc Qua là khu vực đặc biệt của phố cổ Hà Nội, có truyền thống giao thương lâu đời và hội tụ nhiều lớp giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và đời sống đô thị.

Theo Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, vấn đề đặt ra trong quá trình quản lý, phát triển khu phố cổ là làm thế nào để các giá trị ấy không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tạo ra những sản phẩm, trải nghiệm mới và đóng góp thiết thực cho người dân cũng như sự phát triển của địa phương.

Từ định hướng đó và chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của Thành phố, ý tưởng hình thành Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua đã từng bước được nghiên cứu, cụ thể hóa.

Trung tâm được định hướng theo mô hình thiết chế công nghiệp văn hóa đa chức năng, kết hợp không gian sáng tạo, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, giáo dục, trải nghiệm, thương mại văn hóa và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Qua đó, tăng cường kết nối giữa văn hóa, du lịch, thương mại và cộng đồng trong khu vực phố cổ Hà Nội.

Phối cảnh Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua

Theo dự án, Trung tâm được hình thành tại hai địa điểm số 17 Nguyễn Thiện Thuật và số 40 Thanh Hà, với tổng diện tích khoảng 3.862m², tổng diện tích xây dựng khoảng 2.317m², mật độ xây dựng khoảng 60%. Dự án tập trung cải tạo các công trình hiện trạng, chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các không gian chức năng phù hợp.

Tại hai địa điểm, dự kiến hình thành hệ thống không gian đa dạng như trưng bày, gallery nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ sáng tạo, studio, giao lưu - giới thiệu sản phẩm, văn hóa ẩm thực phố cổ, quảng trường nghệ thuật, biểu diễn và sinh hoạt cộng đồng. Đây sẽ là môi trường để nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nghệ nhân, doanh nghiệp, người dân và du khách cùng tham gia, trải nghiệm và tạo ra những sản phẩm văn hóa mới.

Để Trung tâm có thể vận hành hiệu quả ngay sau khi hoàn thành, phường Hoàn Kiếm giao Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội khẩn trương hoàn thiện phương án quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động. Đồng thời, đơn vị chủ động kết nối, huy động sự tham gia của các nhà sáng tạo, nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và các đối tác liên quan để chuẩn bị chương trình, sản phẩm, nội dung hoạt động.

Việc khởi công Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua không chỉ bổ sung một thiết chế văn hóa mới giữa lòng phố cổ mà còn mở ra hướng khai thác các giá trị di sản bằng phương thức sáng tạo, phù hợp với đời sống đương đại. Qua đó, phường Hoàn Kiếm hướng tới hình thành thêm một điểm đến văn hóa, sáng tạo và trải nghiệm, góp phần phát huy giá trị khu phố cổ, tăng cường kết nối cộng đồng và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.