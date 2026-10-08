Hội chợ Làng nghề Việt: Kết nối giá trị, mở rộng không gian phát triển nông thôn

Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm lần thứ 22 năm 2026. (Ảnh: Long Vũ/Vietnam+)

Tối 8/10, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22; Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn; và Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026, đã chính thức khai mạc tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), mở ra không gian kết nối sản phẩm làng nghề với văn hóa, du lịch và thị trường.

Chuỗi sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức từ ngày 8-12/10, với sự tham gia của trên 50 đơn vị đến từ 19 tỉnh, thành phố, quy mô 100 gian hàng cùng không gian trưng bày, triển lãm. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường, 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; góp phần quảng bá sản phẩm, phát triển du lịch nông thôn và thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Từ giá trị làng nghề đến cơ hội thị trường

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh làng nghề là một phần thân thuộc trong đời sống và văn hóa Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, người dân đã biến đất, tre, gỗ, sợi và những vật liệu gần gũi thành các sản phẩm hữu ích, tinh tế. Trong mỗi sản phẩm có kinh nghiệm được tích lũy, sự kiên nhẫn của người thợ, dấu ấn của nơi làm ra sản phẩm.

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, bảo tồn làng nghề vì thế cần gắn với khả năng sống được bằng nghề.

Khi sản phẩm có khách hàng, người thợ có thu nhập ổn định, các gia đình sẽ có điều kiện tiếp tục truyền nghề, người trẻ có thêm lý do để trở về hoặc gắn bó với quê hương. Đây là mối liên hệ cụ thể giữa gìn giữ văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn.

Tuy vậy, ông Tiến cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng nhiều cơ sở làng nghề vẫn sản xuất nhỏ lẻ; thiết kế, bao bì và cách giới thiệu sản phẩm chưa theo kịp nhu cầu, trong khi khả năng tiếp cận các kênh phân phối còn hạn chế. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, công năng, nguồn gốc và trách nhiệm với môi trường. Vì vậy, sản phẩm làng nghề cần vừa giữ được bản sắc, vừa đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của thị trường hiện đại.

Làng nghề là một phần thân thuộc trong đời sống và văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Long Vũ/Vietnam+)

“Có thể lấy một ví dụ gần gũi như cùng là chiếc giỏ đan thủ công, sản phẩm sẽ có nhiều cơ hội hơn nếu kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng, được xử lý tốt để hạn chế ẩm mốc, có nhãn hướng dẫn bảo quản, được đóng gói thuận tiện cho vận chuyển. Những thay đổi ấy giúp tay nghề truyền thống đáp ứng tốt hơn đời sống hiện đại. Đây là hướng đổi mới thiết thực mà các cơ sở có thể bắt đầu từ chính sản phẩm của mình,” ông Tiến chia sẻ.

Không những vậy, hội chợ năm nay còn giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên và nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền. Không chỉ là nơi trưng bày, đây còn là không gian để nghệ nhân, người thợ, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP lắng nghe thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội tiêu thụ.

Đáng chú ý, hội chợ chú trọng kết nối các cơ sở sản xuất với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử; kết hợp giới thiệu trực tiếp với livestream và ứng dụng mã QR cung cấp thông tin về sản phẩm, cơ sở sản xuất, nguồn gốc. Qua đó tạo thêm cách tiếp cận khách hàng, khuyến khích chuẩn bị thông tin minh bạch, dễ hiểu và thuận tiện cho người mua.

Kết nối các cơ sở sản xuất với doanh nghiệp phân phối. (Ảnh: Long Vũ/Vietnam+)

Theo ông Tiến, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn với những yêu cầu cụ thể của thị trường. Một video trình diễn nghề có thể giúp khách hàng hiểu vì sao sản phẩm cần nhiều thời gian để hoàn thành; mã QR có thể dẫn người mua đến câu chuyện của nghệ nhân, hướng dẫn sử dụng, địa chỉ liên hệ. Nhưng để khách hàng tiếp tục đặt hàng, cơ sở sản xuất vẫn phải bảo đảm chất lượng, giao hàng đúng hẹn, chăm sóc khách hàng chu đáo.

“Đối với trung tâm, hiệu quả xúc tiến thương mại cần được nhìn vào các kết nối được tiếp tục, những đơn hàng được hình thành và khả năng duy trì quan hệ với đối tác. Chúng tôi xác định việc đồng hành với các chủ thể làng nghề, OCOP trong giới thiệu sản phẩm và kết nối thị trường là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm và bám sát nhu cầu thực tế,” ông Nguyễn Minh Tiến khẳng định.

Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm lần thứ 22 năm 2026. (Ảnh: Long Vũ/Vietnam+)

Cơ hội kết nối làng nghề với du lịch, khơi mở giá trị mới

Một điểm nhấn khác của chuỗi sự kiện trên là Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn, mở rộng không gian trải nghiệm từ sản phẩm đến điểm đến, đưa văn hóa làng nghề, sản phẩm đặc trưng và cảnh quan nông thôn trở thành những giá trị hấp dẫn đối với du khách.

Theo Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, nếu hội chợ đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng thì du lịch đưa du khách đến với nơi sản phẩm được làm ra, với người thợ và đời sống văn hóa của mỗi vùng quê. Hai hoạt động có thể bổ trợ cho nhau, tạo thêm nguồn thu cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Long Vũ/Vietnam+)

Trong không gian hội chợ, không gian “Ngôi nhà chung,” hay các hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghề, văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và kết nối với doanh nghiệp lữ hành cũng được tổ chức bài bản, nhằm giới thiệu sinh động hơn những giá trị của nông thôn Việt Nam.

Từ góc độ phát triển điểm đến, đại diện đơn vị xúc tiến thương mại nông nghiệp cũng cho rằng những yếu tố rất cụ thể như đường đi thuận tiện, không gian sạch sẽ, nhà vệ sinh phù hợp, mức giá rõ ràng, sự đón tiếp thân thiện và an toàn trong hoạt động trải nghiệm đều có ý nghĩa đối với khả năng thu hút và giữ chân du khách. Song song với đó, người dân nông thôn cũng cần được tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển du lịch.

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”. (Ảnh: Long Vũ/Vietnam+)

Bên cạnh đó, kết nối làng nghề với du lịch đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều chủ thể. Nghệ nhân có thế mạnh về nghề; doanh nghiệp lữ hành hiểu nhu cầu du khách; địa phương có vai trò hỗ trợ điều kiện tổ chức và kết nối nguồn lực. Theo ban tổ chức, sự phối hợp này sẽ tạo cơ sở để xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp và chia sẻ lợi ích bền vững hơn.

Cùng với hội chợ và tuần lễ du lịch, Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập” là điểm nhấn quan trọng của chuỗi hoạt động. Đây là năm thứ sáu hội thi được tổ chức ở trong nước, với 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả đến từ ba miền trên cả nước.

Qua nhiều thế hệ, người dân đã biến đất, tre, gỗ, sợi và những vật liệu gần gũi thành các sản phẩm hữu ích, tinh tế. (Ảnh: Long Vũ/Vietnam+)

Đáng chú ý, tác giả lớn tuổi nhất 81 tuổi, còn tác giả nhỏ tuổi nhất 11 tuổi. Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, sự chênh lệch về độ tuổi gợi lên hình ảnh đẹp khi kinh nghiệm của thế hệ đi trước được trân trọng, niềm yêu nghề và sức sáng tạo của thế hệ trẻ tiếp tục được nuôi dưỡng.

Đại diện ban tổ chức cũng bày tỏ mong muốn những sản phẩm được tôn vinh tiếp tục được hoàn thiện về công năng, thiết kế và khả năng thương mại hóa; tăng cường hợp tác giữa nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp để những sáng tạo có thể trở thành sản phẩm được thị trường lựa chọn lâu dài.

Từ sự kết nối giữa hội chợ, du lịch và hội thi, chuỗi sự kiện đang góp phần hình thành một dòng giá trị liên kết từ bảo tồn nghề truyền thống, sáng tạo sản phẩm, quảng bá và trải nghiệm đến phát triển du lịch, kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm làng nghề, nông thôn.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và tham quan các gian hàng, không gian quảng bá, kết nối du lịch tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại./.

Các sản phẩm trưng bày tại hội chợ. (Ảnh: Long Vũ/Vietnam+)