Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

Chương trình được thực hiện theo Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, “Thời khắc” được xây dựng theo chủ đề “Lưu - Khắc - Vang”, gồm không gian triển lãm, trải nghiệm tương tác, phòng chiếu đặc biệt và các chương trình sân khấu.

Đại biểu tham quan không gian "Thời khắc" tại Rạp Công Nhân.

Tại đây, công chúng có thể tìm hiểu những câu chuyện về di tích, danh nhân và các dấu ấn lịch sử qua hình ảnh, tư liệu, hiện vật cùng các hoạt động tương tác. Công nghệ AI được ứng dụng trong không gian phòng chiếu và sân khấu, hỗ trợ tái hiện tư liệu, hình ảnh và mở rộng cách thức kể chuyện.

Ngoài ra, phòng chiếu đặc biệt giới thiệu lịch sử Nhà hát Kịch Hà Nội cùng những tác phẩm tiêu biểu, trong đó có vở “Cát bụi”.

Điểm nhấn của “Thời khắc” là hai tác phẩm sân khấu. Trong tối 8 và 9/10, vở “Huyền tích Hồ Gươm” khai thác câu chuyện về Vua Lê, Quan Hành khiển Ức Trai, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và truyền thuyết hoàn trả gươm báu cho Rùa thần. Vở diễn kết hợp nghệ thuật sân khấu với công nghệ AI, qua đó gợi mở những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với hồ Hoàn Kiếm và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Vở kịch "Huyền tích Hồ Gươm" gây ấn tượng tới khán giả, qua đó gợi mở những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với hồ Hoàn Kiếm và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Một vài phân cảnh trong vở "Huyền tích Hồ Gươm".

Tối 10/10, vở “Tôi và chúng ta” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đưa khán giả trở lại bối cảnh một xí nghiệp những năm 1980, xoay quanh cuộc đấu tranh giữa tư duy bảo thủ và khát vọng đổi mới. Tác phẩm đặt ra những vấn đề về đổi mới tư duy, phát huy năng lực con người và mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể.

“Tôi và chúng ta” cũng là chương trình mở màn dự án “Nhà hát Việt”, hợp tác giữa Nhà hát Kịch Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên nền tảng VTVgo.

Thông qua “Thời khắc”, Nhà hát Kịch Hà Nội hướng tới xây dựng sản phẩm công nghiệp văn hóa mang thương hiệu Hà Nội, kết hợp các giá trị lịch sử, di sản, nghệ thuật sân khấu và công nghệ. Qua đó, những câu chuyện văn hóa được tiếp cận bằng phương thức mới, góp phần đưa di sản và nghệ thuật đến gần hơn với công chúng đương đại.