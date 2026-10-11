Nhìn lại lịch sử 950 năm hình thành và phát triển của trường đại học đầu tiên

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Ngày 11/10, trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” khai mạc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) nhằm mở rộng không gian quảng bá di sản, tạo điều kiện để các giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống tiếp cận gần hơn với cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho hay kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn là cơ hội để suy ngẫm sâu sắc hơn về vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước đang không ngừng đổi mới và phát triển, những giá trị ấy càng có ý nghĩa thiết thực, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. (Ảnh: BTC)

Trưng bày gồm ba chủ đề: “Nơi khởi nguồn đạo học,” “Quốc Tử Giám – trường Quốc học đầu tiên,” “Hành trình bảo tồn và phát huy di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám.”

Thông qua hệ thống tài liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày tái hiện những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám, giúp công chúng hiểu rõ hơn về vai trò của Văn Miếu-Quốc Tử Giám đối với nền giáo dục và truyền thống khoa cử Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám khẳng định việc tổ chức trưng bày tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam – nơi hội tụ, giới thiệu những giá trị văn hóa đa dạng, đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam càng có ý nghĩa đặc biệt, góp phần kết nối những giá trị của nền quốc học với các sắc thái văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Theo dòng chảy thời gian, Văn Miếu-Quốc Tử Giám trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài. Những giá trị này được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần vun đắp nền tảng văn hóa và tinh thần hiếu học của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Trưng bày không chỉ là dịp để công chúng tìm hiểu về lịch sử giáo dục nước nhà mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ di sản và tiếp nối truyền thống hiếu học của cha ông trong các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, các chương trình trải nghiệm dành cho công chúng tái hiện sinh động câu chuyện về Quốc Tử Giám, việc học hành, thi cử thời xưa, lịch sử giáo dục dân tộc được truyền tải theo cách gần gũi, trực quan, nâng cao hiệu quả giáo dục di sản, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Trưng bày kéo dài đến hết tháng 11 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam./.

Văn Miếu-Quốc Tử Giám gắn liền với tên tuổi các vị vua có đóng góp quan trọng cho nền giáo dục nước nhà, như vua Lý Thánh Tông, vua Lý Nhân Tông, vua Lê Thánh Tông, nhà giáo Chu Văn An. Nhiều danh nhân, học quan các thời kỳ tiếp tục đóng góp cho nền giáo dục, khoa cử nước nhà, tiêu biểu như các vị Thân Nhân Trung, Phùng Khắc Khoan, Trần Xuân Yến, Nguyễn Nghiễm, Phan Lê Phiên... Năm 2011, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh 82 bia Tiến sỹ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám vào Danh mục Di sản tư liệu thế giới, góp phần khẳng định giá trị của di tích trong lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam.