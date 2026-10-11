Đà Nẵng: Trao giải thưởng cho 70 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu

Trao tặng Giải thưởng “15 tháng 10” cho cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại chương trình kỷ niệm, các đại biểu và thanh niên thành phố đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng, khẳng định vị thế của tổ chức Hội trong việc đồng hành, phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng Giải thưởng “15 tháng 10” cho 32 cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu có nhiều cống hiến, sáng kiến xuất sắc cho công tác Hội và phong trào thanh niên.

Nhiều sáng kiến nổi bật như: Khóa sinh hoạt Tuổi trẻ hướng thiện; Bản đồ số Di tích lịch sử-văn hóa xã Hòa Vang; Thanh niên chung tay vì môi trường xanh; Tủ sách cộng đồng - Không gian đọc sách số; Công trình thanh niên “Nền tảng mạng lưới ngân hàng máu sống thanh niên”…

Khen thưởng gương “Thanh niên sống đẹp”. (Ảnh: THANH TÂM)

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cũng được trao tặng cho 38 thanh niên có hành động dũng cảm, lối sống nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, tích cực vì cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống.

Mỗi tấm gương đã phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ, tùy tình hình địa phương để tham gia nhiều phần việc ý nghĩa như: Cống hiến, giảng dạy tại xã miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; tham gia công tác cứu trợ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em ở xã Phú Ninh; tổ chức, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; phát triển mô hình kinh tế, tạo việc làm cho thanh niên địa phương…

Từ những việc làm cụ thể, những công trình, phần việc thiết thực, những sáng kiến và hành động đẹp mỗi ngày, tuổi trẻ thành phố sẽ góp phần tạo dựng một Đà Nẵng năng động, nhân văn, hiện đại và phát triển bền vững.